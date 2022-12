"Me cargué mi carrera": Mai Meneses se sincera con Gonzo sobre su adicción al alcohol

Salvados dedicó este domingo 18 de diciembre a los peligros del consumo del alcohol y para ello contó con la presencia de la cantante Mai Meneses, de Nena Daconte.

La artista de 44 años, concursante de la segunda edición de Operación Triunfo, habló largo y tendido con Gonzo sobre esta adicción, sobre cómo cayó en esta adicción, cómo se dio cuenta de que había tocado fondo y qué hizo para superarlo.

Mai Meneses, autora del libro Tenía tanto que darte: Amor, música, ansiedad, sueños y locura, habla también de qué le llevó a beber y cuál es su relación actual con el alcohol. Resumimos la entrevista en las mejores frases.

Por qué bebe Mai Meneses

"Yo tengo claro por qué bebo. Me gusta mucho, me relaja mucho y porque soy tímida. El alcohol me quita la timidez y me trasforma un poco".

De beber y fumar a la depresión

"[Cuando salí de Operación Triunfo y empecé a triunfar] Era muy jovencita. Era muy inocente, muy ingenua. Cuando veo los vídeos de aquella época me da hasta penita (...) Bebía cada vez más y tenía costumbre de fumar porros. Me empezaron a sentar mal y, en vez de dejarlos, seguí fumando. Cuando me di cuenta me empecé a meter en una depresión psicótica, mezcla de todas las cosas y acabé necesitando ayuda".

Cómo supo que había tocado fondo

"Un día en Murcia estábamos de concierto allí y bebí lo habitual que bebía siempre, antes del concierto y después del concierto para seguir celebrando. Al día siguiente teníamos que volver a Barcelona y no podía levantarme de la cama de la resaca que tenía. Llamé al road manager, le pregunté qué hacíamos y tomaron la decisión de dejarme sola en el hotel. Me dijeron: 'Cuando puedas levantarte, te vas a la estación de tren y te vuelves a Barcelona'. Me acuerdo en ese tren lo que lloré de pensar la soledad tan grande que sentía y cómo había terminado en esa situación".

Cuándo y por qué cambió de vida

"Toqué fondo y pensé que algo tenía que cambiar en mi vida y algo tenía que hacer con ella. Decidí dejar el grupo, dejarlo todo, dejar Barcelona y volver a Madrid a casa de mis padres, un poco como si tuviera 20 años y que me cuidaran otra vez".

El peligro de la música para Mai Meneses

"Sentía que tenía que alejarme de la música, porque cada vez que volvía a la música volvían los problemas de inseguridad y los problemas con el alcohol, un poco en la rueda. Estuve cinco años sin trabajar nada en la música. Me reconstruí por dentro personalmente y al final, de pronto, salió una Mai nueva sin esas inseguridades que ahora me permiten acercarme a la música de una manera más sana".

Las consecuencias de su adicción

"Me cargué un poco mi carrera tenía que haber sido más sensata. Era una época en la que trabajábamos tanto que me tenía que haber tomado mi trabajo como un deportista de élite y haberme cuidado mucho, a nivel físico haberme cuidado más. Y luego el alcohol aporta una serie de problemas mentales, como depresión, subidas y bajadas, que no ayudan a gestionar una época de éxito".

Cómo es ahora la vida de Mai Meneses

"Intento cuidarme más, intento pensar más en el físico. Ahora estoy corriendo, hago un poco más de deporte, intento comer sano... Ser más consciente del día a día. Además estoy escribiendo un diario de la gira, con lo cual no se me escapan los momentos".

"El alcohol sigue estando ahí. No le he dicho que no. Ya no fumo pero sí que bebo para divertirme. Bebo para ser un poco más chisposa pero no pienso que la otra Mai sea aburrida. Me gustan las dos".