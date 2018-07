Christina Aguilera y A Great Big World presentan el vídeo de 'Say something'

Christina Aguilera y A Great Big World han grabado un emotivo videoclip para el tema Say Something. La canción, originaria del grupo, le gustó tanto a Christina que les pidió grabarla con ellos.

Christina Aguilera junto a A Great Big World en 'Say something' / europafm.com

Tres historias que suceden en la cama son las protagonistas del videoclip Say Something de Christina Aguilera y A Great Big World. Un emotivo vídeo en el que podemos ver a una niña asustada, una ruptura e incluso una muerte; mientras la intérprete de Your body y el dúo neoyorquino cantan alrededor de un piano.

A Great Big World, compuesto por Ian Axel y Chad Vaccarino; lanzó un EP con tres canciones entre las que se encontraba Say Something. Cuando Christina Aguilera escuchó el tema, le gustó tanto que les pidió que lo grabasen juntos. Esto ha sido un gran empujón para A Great Big World ya que ha hecho que el tema haya debutado en el número 16 de Billboard Hot 100.

