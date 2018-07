Christina Aguilera prepara su regreso musical

Según Bilboard.com el productor de la nueva canción de Christina Aguilera sería Max Martin, quien ha producido temas para Britney Spears, Kelly Clarkson y Katy Perry, entre otros.

El título del nuevo sencillo es un misterio pero lo que sí podemos adelantar es que el estribillo de la canción giraría en torno a esta frase: "All I want to do is what you wanted" (Todo lo que quiero hacer es lo que tú querías).

El último disco en el mercado de Christina Aguilera fue Bionic, en 2010 y su acogida en la calle fue bastante pobre. Desde entonces, la cantante ha grabado varios temas para la película Burlesque, en donde también formó parte del reparto original, y en el pasado año ha colaborado con el grupo Maroon 5 para la canción Moves like Jagger.