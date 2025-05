Todo lo que se sabe de la final de Eurovisión 2025, hasta ahora: en qué mitad actúa Melody y las 26 actuaciones finalistas

Eurovisión 2025 se acerca a su final después de haber celebrado sus dos semifinales, de las que han salido los 20 países clasificados que se unen al Big Five —España, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia— y a Suiza, el anfitrión. Un total de 26 propuestas se subirán al escenario del estadio St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) durante la gran final del sábado 17 de mayo.

En qué posición actuará Melody en la final

Para establecer el orden de actuación de la final de Eurovisión, el certamen organiza un sorteo por urna donde los artistas extraen papeles que desvelan si actuarán en la primera o en la segunda mitad, aunque también cabe la opción de que extraigan un papel que diga que será la cadena anfitriona la que determine su puesto por motivos de producción.

En el caso de Melody, la cantante extrajo por azar un papel de la primera mitad, lo que significa que España competirá por quinto año consecutivo entre el primer lugar y el treceavo. La posición exacta se conocerá este viernes 15 de mayo.

Cómo funciona el sistema de votos de la final

Para decidir al ganador durante la gran noche de Eurovisión, se utiliza un sistema de votaciones mixto, que se adoptó en 2009 y que audita una empresa externa. Así, la puntuación final depende un 50 % del jurado profesional y el otro 50 %, del público.

Además, las votaciones del jurado profesional y del público se hacen por separado desde 2016. Esto se traduce en que aumentan los votos en la clasificación final. La puntuación máxima que un participante puede recibir de un país son 24 puntos, 12 del jurado profesional y 12 del público.

Las 26 actuaciones finalistas de Eurovisión 2025

España - Esa diva, de Melody

Suiza - Voyage, de Zoë Më

Italia - Volevo Essere Un Duro, de Lucio Corsi

France - maman, de Louane

Reino Unido - What The Hell Just Happened?, de Remember Monday

Alemania - Baller, de A bor & Tynna

Islandia - RÓA, de Væb

Polonia - GAJA, de Justyna Steczkowska

Estonia - Espresso Macchiato, de Tommy Cash

Ucrania - Bird of Pray, de Ziferblat

Suecia - Bara Bada Batsu, de KAJ

Portugal - Deslocado, de NAPA

Noruega - Lighter, de Kyle Alessandro

San Marino - Tutta L'Italia, de Gabry Ponte

Albania - Zjerm, de Shkodra Elktronike

Países Bajos - C'est la vie, de Claude

Lituania: Katarsis - Tavo Akys

Israel: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Armenia: PARG - SURVIVOR

Dinamarca: Sissal - Hallucination

Austria: JJ - Wasted Love

Finlandia: Erika Vikman - ICH KOMME

Letonia: Tautumeitas - Bur Man Laimi

Malta: Miriana Conte - SERVING