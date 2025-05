La polémica participación de Israel en Eurovisión 2025: qué está pasando con Yuval Raphael

En 2024, Eurovisión estuvo marcado por la polémica participación de Israel en el certamen por ser miembro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), y en 2025 parece que ocurrirá lo mismo. Una parte de los seguidores del festival europeo critica que la UER acepte la presencia del país de Medio Oriente, ignorando el conflicto que vive actualmente con Palestina.

Del mismo modo, los eurofans cuestionan la falta de coherencia por parte de la organización por mantener a Israel en el concurso, mientras Rusia fue expulsada por sus ataques políticos y bélicos hacia Ucrania. Y las quejas siguen llegando de manera constante este 2025, año en el que la UER ha decidido que los concursantes del festival solo pueden utilizar la bandera oficial de su país.

RTVE y otras televisiones piden a la UER debatir sobre Israel

Durante las semanas previas a Eurovisión 2025, varios países participantes se pronunciaron sobre la participación de Israel en el festival, entre ellos España. RTVE fue la primera televisión este año en pedir abrir un "debate" por "las preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN en el concurso" en una carta dirigida a la UER.

En esta misma línea se mantuvo Ksenia Horvat, directora de la RTVSlo de Eslovenia: "Pedí, y vuelvo a pedir, que se aclare por qué algunos son más iguales que otros. Por supuesto, me refiero al trato desigual que reciben Rusia e Israel". Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, Katrin Gunnarsdóttir, expresó su desacuerdo a la participación de Israel en el festival: "Los rusos no participan ahora y todos conocen el motivo. No es raro que la gente se haga esta pregunta".

Sin embargo, la UER emitió un comunicado en respuesta a RTVE, asegurando que "todos los miembros de la UER son elegibles para competir" en el concurso musical europeo y que es consciente de que "existen preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas" en torno al conflicto en Oriente Próximo.

"La UER se ha comprometido a mantener un debate más amplio entre sus miembros a su debido tiempo"

Como respuesta, el director general de RTÉ de Irlanda, Kevin Bakhurst, también pidió "un debate" el 7 de mayo, pues se mostró "consternado por los acontecimientos que se están produciendo en Oriente Medio y por el terrible impacto en la población civil de Gaza". Dos días después, el 9 de mayo, RTÉ desveló que "la UER se ha comprometido a mantener un debate más amplio entre sus miembros a su debido tiempo".

A estas peticiones se sumó de manera reivindicativa la cadena VRT de Bélgica, que sorprendió al incluir justo antes de la retransmisión de la primera semifinal un mensaje de apoyo al pueblo palestino. Bajo el lema "Israel tiene voto, Palestina no. Les damos voz", el canal se alineó con la campaña humanitaria de Oxfam Speak, Up For Palestine, y mostró su desacuerdo con la participación de Israel en el festival.

Mientras el debate continúa entre países y eurofans, Israel es uno de los países favoritos en Eurovisión 2025, según las casas de apuestas. Su representante Yuval Raphael compite con la canción New Day Will Rise, un tema que se ha relacionado con el contexto geopolítico del país: "Un nuevo día amanecerá, la vida seguirá / Todos lloran, no llores solo / La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará / Pero nos quedaremos, incluso si dices adiós", canta en el estribillo.

Abucheos a Israel en Eurovisión 2025

El 11 de mayo, todos los artistas participantes en Eurovisión 2025 desfilaron por la Alfombra Turquesa para dar comienzo al festival de manera oficial. La delegación de Israel también estuvo presente, y el público presente respondió ondeando banderas de Palestina y con abucheos.

Además, este 15 de mayo por la tarde, Yuval Raphael ha ensayado sobre el escenario del estadio St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) entre pitos y banderas de Palestina. Por eso, se espera que una gran parte de los asistentes abuchee durante las próximas actuaciones de Israel, tanto en la segunda semifinal como en la final del día 17, en caso de clasificarse. Esto ya le ocurrió el año pasado a Eden Golan, la representante del país en 2024.

En este mismo ensayo general de la segunda semifinal de Eurovisión 2025, el personal de seguridadha expulsado fuera del recinto a seis personas, incluyendo a una familia, por interrumpir la actuación de la representante israelí "con banderas de gran tamaño y silbatos", según ha informado la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SRG SSR).

Artistas relacionados con Eurovisión recogen firmas contra Israel

Este 2025, varios cantantes vinculados con el festival de música han lanzado una carta abierta que reclama directamente la expulsión de Israel de Eurovisión. La petición acumula, al menos, 79 firmas de nombres reconocidos, como los de Salvador Sobral, Charlie McGettigan, La Zarra o Blanca Paloma, que ha sido la primera española en firmar.

En esta carta abierta a la UER publicada en la plataforma Artist for Palestine UK, se acusa a la televisión israelí KAN de ser "cómplice del genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza". Además, los artistas manifiestan la necesidad de expulsar a Israel para que el festival no sea utilizado como "una herramienta para encubrir crímenes contra la humanidad".

La polémica participación de Israel en 2024

Los integrantes de Nebulossa, el dúo representante de España en Eurovisión 2024, coincidieron en que la experiencia del festival desde dentro estuvo manchada por esta polémica. En una entrevista con Malbert en el pódcast Querido Hater, la vocalista Mery Bas confesó que "la parte fea" que vivieron en Eurovisión fue que había "policías con metralletas dentro del hotel, francotiradores, manifestaciones, disturbios, tensión...".

Por su parte, Mark Dasousa opinó que la UER "tiene que mirar" la contradicción entre dejar participar a Israel y vetar a Rusia. "Nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente que respeta los derechos humanos y no que los vulneran, sean del color o del lado que sean. En el momento en el que la UER acepta eso, se arriesga a que pasara lo que pasó".