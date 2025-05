Estos son todos los finalistas de Eurovisión 2025 y sus canciones

¡Eurovisión 2025 ya tiene a sus 26 clasificados! Durante las dos semifinales del festival, los espectadores han elegido a sus 20 canciones favoritas, a las que hay que sumarles las clasificadas directamente: el Big Five —España, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia— y Suiza, por ser el país anfitrión.

De las 37 propuestas en total, once se han quedado por el camino, mientras el resto se enfrentarán al televoto y al jurado durante la gran final del sábado 17 de mayo. Desde España, Melody competirá por llevarse la victoria con su actuación de Esa Diva, la cual presentó en la primera semifinal y donde se erige como una estrella de la música.

La artista de Dos Hermanas recoge el testigo de Nebulossa, el dúo que quedó en el puesto número 22 con su tema Zorra. ¿Conseguirá Melody convencer al público y a los miembros del jurado del resto de países? De momento, todo está muy abierto, aunque las casas de apuestas erigen como favoritos para ganar a Suecia y Austria con mucha diferencia frente al resto de propuestas.

Todos los finalistas de Eurovisión 2025

España - Esa diva, de Melody

Suiza - Voyage, de Zoë Më

Italia - Volevo Essere Un Duro, de Lucio Corsi

France - maman, de Louane

Reino Unido - What The Hell Just Happened?, de Remember Monday

Alemania - Baller, de A bor & Tynna

Islandia - RÓA, de Væb

Polonia - GAJA, de Justyna Steczkowska

Estonia - Espresso Macchiato, de Tommy Cash

Ucrania - Bird of Pray, de Ziferblat

Suecia - Bara Bada Batsu, de KAJ

Portugal - Deslocado, de NAPA

Noruega - Lighter, de Kyle Alessandro

San Marino - Tutta L'Italia, de Gabry Ponte

Albania - Zjerm, de Shkodra Elktronike

Países Bajos - C'est la vie, de Claude

Lituania: Katarsis - Tavo Akys

Israel: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Armenia: PARG - SURVIVOR

Dinamarca: Sissal - Hallucination

Austria: JJ - Wasted Love

Finlandia: Erika Vikman - ICH KOMME

Letonia: Tautumeitas - Bur Man Laimi

Malta: Miriana Conte - SERVING