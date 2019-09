Que a Sergio Ramos le encanta el flamenco es algo que ya sabíamos, pero no nos podíamos imaginar que iba a dar el salto al mundo componiendo una canción con Niña Pastori. Y como nos ha sorprendido tanto que vayan a cantar juntos, hemos querido hacer un repaso por algunas de las colaboraciones musicales más sorprendentes y extrañas que ha habido.

David Bisbal es uno de los artistas nacionales que ha compartido canciones con cantantes de la talla de Rihanna o Miley Cyrus. Junto a la primera, grabó el conocido Hate that I love you, que tanto pudimos escuchar. Con Miley interpretó el tema para la peli La Última Canción.

Pero si hablamos de sorpresas se nos viene a la cabeza Mariah Carey felicitándonos la Navidad junto a Justin Bieber con All I want for Christmas is you, o Lady Gaga compartiendo escenario con Rolling Stone.

Tampoco nos podemos olvidar del cantante de Queen, Freddie Mercury cantando 'Barcelona' junto a Montserrat Caballé, canción que sirvió de himno para los Juegos Olímpicos del 92. ¡Estas parejas sí que son buenos remix!