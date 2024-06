Coldplay estrena 'feelslikeimfallinginlove', su nuevo canto al amor: letra y significado

Coldplay está de regreso. Tres años después de estrenar su último disco Music Of The Spheres, la banda británica acaba de lanzar su nueva canción titulada feelslikeimfallinginlove(en español, sería algo así como sientoquemeestoyenamorando).

El tema dura casi cuatro minutos y está compuesto por Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion y Chris Martin, cuatro de los cinco integrantes del grupo. La letra reflexiona sobre un romance incipiente mientras la melodía parece interpretar los latidos del corazón.

"Oh, siento que / Me estoy enamorando / Tal vez por primera vez", cantan en el estribillo. Así, Coldplay compone feelslikeimfallinginlove desde la emoción de un enamoramiento que parece el primero. Un amor que puede hacerle sufrir, pero que aun así no se puede detener porque es real e intenso.

"Sé que en este tipo de escena / De dos personas en medio de una chispa / Uno se desgarra / A uno le rompen el corazón", dice la letra en su parte más pesimista, triste y ¿quizás realista? Pero pronto vuelve al estribillo para celebrar el amor como un sentimiento inevitable y que nos define como seres humanos.

La primera pista de su próximo álbum 'Moon Music'

El nuevo single de Coldplay funciona como el primer adelanto de lo que será su décimo álbum de estudio: Moon Music. El disco estará compuesto por diez canciones y verá la luz el próximo 4 de octubre de 2024, tal y como anunciaron en su concierto en Budapest.

Además, la banda ha subrayado el valor sostenible del disco. Coldplay siempre ha demostrado su compromiso con el respeto por el medioambiente, apostando por realizar conciertos de bajas emisiones y, ahora, planteando un formato físico "verde" de su nuevo disco. De esta forma, estará creado a partir de "un 90% de policarbonato reciclado, sacado de residuos destinados al vertedero", según apuntan en su web.

Letra de la canción 'feelslikeimfallinginlove', de Coldplay

I know that this could hurt me bad

I know that this could feel like that

But I just can't stop

Let my defences drop

I know that I was born to kill

Any angel on my windowsill

But it's so dark inside

I throw the windows wide

------

I know, la-la-la-la-la-la-la-la-la

I know, la-la-la-la-la-la-la-la

Still I don't let go

And fields of flowers grow

------

Oh, it feels like

I'm fallin' in love

Maybe for the first time

Baby, it's my mind you blow

It feels like

I'm fallin' in love

You're throwin' me a lifeline

This is for a lifetime, I know

------

I know that in this kind of scene

Of two people there's a spark between

One gets torn apart

One gets a broken heart

------

I know, la-la-la-la-la-la-la-la-la

I know, la-la-la-la-la-la-la-la

Still I don't let go

And fields of flowers grow

------

Oh, it feels like

I'm fallin' in love

Maybe for the first time

Baby, it's my mind you blow

It feels like

I'm fallin' in love

You're throwin' me a lifeline

This is for a lifetime, I know

------

Ooh

Ooh (Feels like)

Woah

------

It feels like

I'm fallin' in love

You're throwin' me a lifeline

Oh, now for the first time

I know I'm not alone

------

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo, oh

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo

Ah-la-la, la-la, lo-lee-lo, oh