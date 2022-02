Coldplay y Selena Gomez presentan el videoclip de la canción 'Let Somebody Go' // YouTube

Selena Gomez y Chris Martin son los protagonistas del videoclip de Let Somebody Go, la canción en la que Coldplay colabora la cantante estadounidense. El tema, lanzado el 15 de octubre de 2021 y que sonó por primera vez tres días después en en The Late Late Show con James Corden, forma parte del disco Music of the Spheres. Es el noveno álbum de estudio de la banda británica.

El videoclip, dirigido por Dave Mayers, quien ha trabajado con artistas como Harry Styles, Ariana Grande o Ed Sheeran, se desarrolla en un aparente fin del mundo. Todo se derrumba alrededor de la pareja, mientras ellos se funden en un abrazo intentando sostenerse el uno al otro.

Grabado en blanco y negro, en el póster del videoclip se ve a Selena Gomez y a Chris Martin abrazados. Sobre ellos aparece impreso el título de la canción, Let Somebody Go, y al fondo, en lo que parece un cine destruido, el mensaje Todo el mundo es un extraterrestre en alguna parte. Es la frase con la que se promociona el disco y, que según el batería Will Champion, viene a decir que "desde la perspectiva de otro planeta, todos seríamos extraterrestres. Buscamos la perspectiva en la que todos somos iguales".