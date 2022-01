Chris Martin, de Coldplay confiesa su amor por BTS: "amamos a esas personas"

Chris Martin, vocalista de Coldplay, ha confesado su amor por los chicos de BTS: "realmente amamos a esas personas". El cantante confesó sus sentimientos por los chicos de BTS durante la entrevista en el show de Ellen DeGeneres. Mientras que My Universe sigue sonando en todo el mundo, Chris ha retomado la promoción del último disco de la banda, Music of the Spheres, y su inminente tour.

Durante la charla, Chris confesó el origen de My Universe y las reticencias iniciales a que el tema pudiera funcionar tal y como lo ha hecho. Además, en un principio, Chris solo se dedicaría a componer una canción para BTS y no a cantar juntos. Sin embargo, como hemos podido comprobar, la química entre los dos grupos es absoluta.

La buena relación traspasa las pantallas y así lo ha hecho saber el propio Martin: “Nos parecemos a sus profesores de gimnasia, pero los amamos. Para algo que podría haber parecido tan artificial, resultó ser uno de los sentimientos más reales. Realmente amamos a esas personas”.

¿El final de Coldplay?

Aún le quedan muchos discos por lanzar, pero no hay que olvidar que Coldplay ha anunciado que dejará de producir nuevos discos a partir de 2025, ¿se volverán a juntar con los chicos de BTS? La banda, liderada por Chris Martin, publicará su último disco en ese año y, a partir de ese momento, veremos con qué nos sorprenden.