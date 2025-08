Los cómicos del Sonorama Ribera 2025: los horarios oficiales del Escenario Comedia

Los días 6,7,8,9 y 10 de agosto puedes tener una cita musical de lo más especial… ¡Si es que no te has hecho con tus tickets ya! La localidad burgalesa Aranda de Duero vibrará al ritmo de todas las canciones que no puedes quitarte de la cabeza.

Contando con más de 20 artistas invitados, el Sonorama Ribera 2025 da la bienvenida a Nil Moliner, Marlon, Nena Daconte, Franz Ferdinand y muchos más artistas que no te decepcionarán distribuidos entre distintos escenarios: los cinco que hay dentro del recinto del festival —Escenario Aranda de Duero, Escenario Ribera del Duero, Escenario Tierra de Sabor, Escenario AFMCYL y Escenario Comedia/Dance Hall— y los otros tantos repartidos por el municipio.

Pero si algo no puede faltar en un evento que cuenta con Europa FM como radio oficial, es el humor, como demostramos enCuerpos Especiales todas las mañanas. Tanto es así, que el Sonorama Ribera también cuenta con un escenario de comedia, en el que actuarán grandes cómicos con los que no podrás dejar de reír.

El comienzo de estos shows se dará el jueves 7 de agosto a las 20:30 horas con Torreznos Podcast, seguido del viernes y sábado a la misma hora, con otros profesionales del humor que si no conoces, seguro te sonarán y te sorprenderán.

Jueves 7 de agosto

Escenario Comedia:

20:30 horas: Torreznos Podcast

21:30 horas: Igor Paskual

22:15 horas: David Domínguez

22:35 horas: Miki de Kai

23:00 horas: Los Gandules

Viernes 8 de agosto

Escenario Comedia:

20:30 horas: No todo vale Podcast

21:30 horas: Bianka Kovacs

21:55 horas: Coria Castillo

22:20 horas: Isabel Rey

23:00 horas: Charlie Pee

Sábado 9 de agosto

Escenario Comedia: