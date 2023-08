Conoce a Mustii, el primer representante de Eurovisión 2024

Se llama Mustii, tiene 32 años y es oficialmente el primer candidato de Eurovisión 2024. El cantante y actor ha sido elegido internamente por la RTBF (Radio Télévision Belge de la Communauté Française) para representar a Bélgica en el certamen que se celebrará del 7 al 11 de mayo en Malmo (Suecia).

"¡Esto es una locura pero es cierto! Tendré el honor de representar a Bélgica en Eurovisión", ha escrito el artista en sus redes sociales al compartir la noticia con sus seguidores. "¡Intentaré afrontar este nuevo desafío lo más intensamente posible, sin dejar de ser auténtico y sincero pase lo que pase!".

La cadena pública belga ha elegido un conocido artista nacional para coger el testigo de Gustaph, representante de 2023 que quedó séptimo con la canción Because Of You.

¿Quién es Mustii, el representante de Bélgica en Eurovisión?

Mustii es un conocido y cantante belga —nació en Bruselas en 1990— que lleva más de diez años ante las cámaras. Tras terminar sus estudios de teatro en el Institut des Arts de Diffusion (Louvain-la-Neuve) en 2012, entró a formar parte del elenco de la serie francesa À tort ou à raison y no tardó en dar el salto al teatro con papeles en obras como Romeo y Julieta o Hamlet.

Ha participado en películas y series de televisión y en 2014 debutó en la música con la canción The Golden Age.

En diciembre de 2016 fue nominado en los D6bels Music Awards en seis categorías y se llevó el premio a Artista Revelación y en febrero de 2019 recibió el premio Magritte al actor más prometedor por la película The Royal Exchange.

Publicó su primer disco en octubre de 2018 —21st Century Boy— y cuatro años más tarde, en 2022, llegó el segundo —Happening—. Ambos han entrado en el Top 5 de ventas de su país.

A esta carrera hay que sumar su papel como jurado en la edición belga de Drag Race. Participó en la primera temporada y se ha confirmado su presencia en la segunda.

Además de este programa y de su participación en Eurovisión, el cantante tiene más planes para 2024: lanzará un nuevo álbum y volverá al cine con la película La nuit se traîne.