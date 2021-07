"No creo que haya momentos que superen esto": la actuación que siempre recordará Ed Sheeran // Getty Images

Ed Sheeran lleva más de 15 años en la música, pero ha tenido que esperar a 2021 para vivir una de las experienciass más importantes de su carrera.

Fue el pasado junio. "He tenido momentos increíbles en mi vida, pero no creo que haya muchos momentos que superen eso", dijo en el programa en el programa Crouchy's Year-Late Euros de la BBC sobre la actuación privada que dio en St. George's Park en Staffordshire.

Lo que hizo único ese momento fue el público: los integrantes de la Selección Inglesa de Fútbol.

"Al final de la noche, estábamos en círculo, todos abrazados", dijo Sheeran, al que convocó el capitán de la selección Harry Kane. "Para mí, como chico inglés, estar en el centro de la Selección de Inglaterra fue realmente genial", añadió Sheeran.

La actuación de Ed Sheeran en St. George's Park

El concierto privado de Ed Sheeran se celebró en St George's Park en plena Eurocopa durante uno de los días libres de los convocados por Gareth Southgate,

Según The Telegraph, fue una actuación acústica muy íntima en el centro de Staffordshire. En el concierto, al aire libre, Ed Sheeran estuvo rodeado de los miembros de la Selección, que escucharon la actuación sentados a su alrededor previo permiso del equipo.

Aunque no todos fueron a la cita, porque hubo quien prefirió disfrutar de un partido de golf en el JCB Golf and Country Club, en la cercana Uttoxeter, el diario británico aseguró que los jugadores estaban "encantados" con el concierto improvisado, que sirvió para compensar de alguna manera el hecho de no poder ver a sus familias debido a las medidas de seguridad de Covid-19.

No fueron los únicos que disfrutaron. Ed Sheeran lo gozó como buen aficionado al fútbol. Lo es hasta el punto de que uno de sus últimos proyectos es patrocinar las camisetas de su club de infancia Ipswich Town.