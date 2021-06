Ed Sheeran presenta 'Bad Habits': "Me gustan los vampiros, los malos hábitos salen por la noche"

Ed Sheeran en yu No te pierdas nada // yu No te pierdas nada

Dos años fuera de los focos y cuatro sin estrenar nueva música. El regreso de Ed Sheeran se ha vivido con mucha expectación y por fin se ha hecho realidad. Bad Habits es un lanzamiento inesperado para el público pero muy meditado, un ejemplo de la disciplina de trabajo del británico, que no deja de impulsar su música hacia nuevas dimensiones. Este estreno le ha traído hasta el parquecito de yu, No te pierdas nada, donde han hablado de este regreso, su nueva música, la paternidad e incluso de la serie Friends.

Bad Habits llega con un sonido veraniego y enérgico, y acompañado de su preciada guitarra, Ed Sheeran coescribió y coprodujo este tema junto a sus colaboradores habituales Johnny McDaid y Fred Again.

Bad Habits, su primer single en cuatro años

"Nunca he estado tan nervioso antes de un estreno", cuenta Sheeran, que después de tanto tiempo sin estar en la escena musical siente que no está al día. "No sé cómo está la música en la calle, no sé qué es lo que la gente quiere escuchar, pero a mí me gusta la canción", celebra.

Morgade ha querido saber si en algún momento se ha planteado usar un pseudónimo para seguir lanzando temas, ya que su faceta de compositor es de lo más prolífica. En vez de una identidad falsa, Sheeran prefiere regalar esos temas a otros artistas, aunque corra el riesgo de que se acaben convirtiendo en verdaderos hits. "¿Recuerdas Love Yourself, de Justin Bieber? Pues yo no sentía que pudiese lanzar esa canción, por eso se la di a Justin", cuenta.

Esta noche de viernes, Sheeran actuará en directo desde el estadio Portman Road de Ipswich Town para el espectáculo de la UEFA Euro 2020, que se podrá ver gratuitamente en el canal de TikTok del artista a partir de las 22:00h. Además de sus grandes éxitos, Sheeran tocará por primera vez en directo este Bad Habits, pero eso no es lo más especial. El Ipswich Town es el equipo de fútbol predilecto del cantante, que además es sponsor de sus camisetas, y esto le hace especial ilusión. "Estoy emocionado, tocaré algunas canciones con la banda, con la que hace mucho que no toco, estará muy bien", adelanta.

Los 'malos hábitos' de Ed Sheeran

Hace mucho que Sheeran no se sube a un escenario. Además de su retiro personal, la pandemia ha imposibilitado que muchos festivales y conciertos pudieran celebrarse, así que sus ganas de salir a tocar no son pocas. "Antes de la pandemia tuve parones en mi gira", recuerda el cantante, que apunta que su último concierto fue en febrero de 2020. "Sí, hace mucho que no salgo al escenario, pero tengo un espacio de ensayo en mi casa y he estado practicando mucho. Me siento emocionado por volver", asegura el artista, que es consciente de el concierto de la UEFA es un formato diferente, sin público, donde debe centrarse mucho en la actuación.

Haciendo honores al título de su nuevo tema, Bad Habits, Morgade ha querido preguntarle a Sheeran si tiene algún mal hábito personal que se pueda desvelar. "Todos los malos hábitos conducen a otro mal hábito. Empiezas tu noche, vas a tomar una cerveza, tomas una ensalada y sabes que te tienes que ir a la cama, pero antes de que te des cuenta esa cerveza ha llevado a tequilas, luego vino, luego estás fumando y luego una hamburguesa sana", asegura.

Su alter-ego vampírico

En el videoclip del tema, dirigido por Dave Meyers, vemos al artista como nunca antes lo habíamos visto, representando a su alter-ego vampírico. Cambiando su pelirrojo por el blanco y sus dientes por colmillos, la narrativa de humor negro sirve como metáfora de los "malos hábitos" del cantante, que se embarca en una noche salvaje junto a su pandilla de vampiros antes de recuperar su identidad a la mañana siguiente, pelirrojo de nuevo.

"Me gustan los vampiros, sí, y la mayoría de los malos hábitos salen por la noche", explica sobre el clip después de bromear con que "no te vas a tomar un tequila a las once de la mañana". Además, el cantante se confiesa como un fan de esta temática y asegura que ha visto Buffy Cazavampiros como seis o siete veces.

Su faceta como padre

Uno de los grandes motivos que ha tenido apartado a Sheeran de la vida laboral ha sido el nacimiento de su primera hija. Nuestra Morgade también ha sido madre hace poco y el británico ha querido darle la enhorabuena, ya que ambos conocen a la perfección lo que significa no tener tiempo para nada.

"¿Algún consejo?", le ha preguntado Morgade. "Una de las cosas que he aprendido siendo padre es que no hay un manual de instrucciones de cómo ser un buen padre, estás tan impresionado", explica el cantante, que ha recalcado que dentro de una pareja no te puedes quejar y negar a hacer determinadas cosas. "Haces lo que puedes y les haces la vida más fácil", sentencia.

La charla con Ed Sheeran:

¿Qué personaje de Friends sería?

El cantante mantiene una estupenda relación con la actriz Courteney Cox, que interpretó a la inolvidable Monica en Friends, y no podíamos terminar la charla sin saber con qué personaje de la serie de identifica más.

"Creo que me parezco un poco a Joey porque se lo come todo. Si le ponen un plato delante, se lo come, así que creo que entre él y Ross porque creo que soy bastante incómodo, pero me encanta, me ha encantado la reunión de Friends y no sé como es el espectáculo en España, pero en Inglaterra es uno de los shows más populares", dice, entusiasmado.