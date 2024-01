Cuándo es el Benidorm Fest 2024: fechas, horarios y días de las galas

Después de Chanel y Blanca Paloma, el Benidorm Fest se prepara para elegir al que será el próximo representante de España en el Festival de Eurovisión.

Fue el pasado mes de diciembre cuando el concurso presentó de forma oficial las canciones de los 16 participantes que en unos días buscarán su billete a Malmö, la ciudad de Suecia donde se celebra el certamen.

Almácor, Angy Fernández, Dellacruz, Jorge González, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Miss Caffeina, Nebulossa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofía Coll, St.Pedro y Yoly Saa tendrán como mínimo una oportunidad de convencer al público y al jurado de que su canción debe ser la elegida en la tercera edición del festival.

La realidad es que, tras el éxito cosechado en las dos últimas ediciones, la tarea no resulta sencilla. Con SloMo de Chanel, España obtuvo uno de los mejores puestos en Eurovisión en el último lustro, tras quedar en tercera posición (por no hablar, de que la canción acumuló millones de reproducciones en los meses posteriores). Blanca Paloma, eso sí, no tuvo tanta suerte con EAEA y todos los sondeos que la colocaban entre las primeras cinco posiciones quedaron en papel mojado. Aún así, la canción ha conseguido colocarse en el Top 10 de las mejores canciones de la historia del festival.

Las fechas del Benidorm Fest 2024

Sea como fuere, si algo está claro es que Benidorm se prepara para volver a decidir al próximo representante de Eurovisión en una semana llena de música y grandes eventos.

Como viene siendo habitual, el certamen se divide en dos semifinales y una final. Las fechas del Benidorm Fest 2024 de este año son las siguientes:

Primera semifinal

La primera semifinal será el martes 30 de enero y se emitirá a las 22:50 horas. Actuarán los siguientes artistas:

Lérica

Noan

Sofia Coll

Mantra

Miss Caffeina

Quique Niza

Angy Fernández

Nebulossa

Segunda semifinal

La segunda semifinal será el jueves 1 de febrero y se emitirá a las 22:50 horas. Actuarán los siguientes artistas:

María Peláe

Dellacruz

MARLENA

st. Pedro

Jorge González

Yoly Saa

Roger Padrós

Almácor

Final del Benidorm Fest

La final del Benidorm Fest será el 3 de febrero de 2024. Actuarán ocho artistas: los cuatro elegidos de la primera semifinal; y cuatro elegidos de la segunda semifinal. La hora de emisión será a las 22:00 horas.