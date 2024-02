La historia de Nebulossa: cuántos años tienen Mark y Mery, sus dos hijos y el significado de su canción 'Zorra'

Nebulossa, el dúo valenciano formado por María (Mery) Bas y Mark Dasousa, ha revolucionado por completo el Benidorm Fest 2024 con su canción Zorra. Un mensaje reivindicativo y feminista que transforma un término despectivo en uno positivo: "Ser zorra es ser una persona empoderada que a veces tiene que ponerse un caparazón para evitar la envidia", contaron para RTVE.

Llegaron a la primera semifinal siendo el tema más escuchado en YouTube —lo sigue siendo con más de millón y medio de reproducciones— y consiguieron ser la propuesta más votada con 149 puntos, y los favoritos del jurado con 84 puntos.

Publicaron su primer disco en 2021

La canción con la que Nebulossa pretende llegar al escenario de Malmö (Suecia), donde se celebrará Eurovisión 2024, formará parte del EP Virturrosismo que el dúo lanzará en breve. Además de esta, ya se conocen otros tres sencillos de este trabajo: Me pones a Mil, Me ha dado porno y Cuando te veo. Los cuatro llevan el sello indiscutible del dúo desde sus inicios en 2018: sonoridad ochentera, entre pop y electrónica. "Hacemos MPYMS (mucho pop y mucho sinte)", aseguran sobre su música.

Su primer disco, Poliédrica de mí, lo publicaron en 2021 y, uno de sus sencillos Glam fue escogido como Mejor Canción del 2021 por el jurado de Indie Cool. Además, con otro de los singles de ese álbum, Anoche, participaron en diciembre de 2022 en Una voce per San Marino, el programa que elige al representante de ese país para Eurovisión, y se quedaron a las puertas de la final.

Antes, en febrero de 2022, habían lanzado 1N84 en colaboración con la cantante, actriz y activista LGTB Rocío Saiz.

Con ese primer repertorio de bailables, divertidas y reivindicativas canciones, Nebulossa se ha subido a los escenarios de salas de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza o Ponferrada.

"Venimos de tocar en salas donde puede haber 13 o 12 personas pero nosotros hacemos esto porque nos gusta. La música es lo que nos mueve, entonces estar aquí y que nos pueda ver un montón de gente ya es un premio en sí", aseguraban emocionados Mark y Mery, cuando se dio a conocer que eran uno de los seleccionados para participar en esta tercera edición.

Juntos persiguiendo el sueño musical de Mery

Mark (47 años) y Mery (55 años) no solo comparten su vida de forma profesional, también personal porque son pareja, llevan juntos 20 años y regentan una peluquería. En una entrevista con Información, el teclista reconocía estar muy orgulloso de su chica porque estaba cumpliendo su sueño en la música, aunque "él no estuviera en el foco".

"Un día me dijo que quería hacer un proyecto musical con canciones que escuchaba cuando era joven y esto nos ha llevado hasta aquí. Para mí es un placer poder acompañarla en un camino tan importante para ella después de 20 años como pareja. Pese a que yo no estoy en el foco de atención, estoy disfrutando muchísimo poder contribuir a hacer feliz a mi gran amor", decía.

María quiere reivindicar con Nebulossa que la edad no debe ser un impedimento para triunfar en la música: "Cuando llegas a una edad, ves cómo te van cerrando puertas, pero siempre he procurado estar detrás para empujarlas. Al final llegas a la conclusión de que, si quieres algo, tienes que trabajar duro para conseguirlo".

Padres de dos hijos (y un perro)

La pareja no está sola. Tienen dos hijos llamados María (23 años) y Neo (11 años), aunque la matriarca de la familia cree que son tres hijos porque les acompaña una perrita de cinco años, Ona, que también cuenta como su bebé.

La mayor tiene una excelente relación con su madre, ya que incluso "le dice que se vaya de fiesta con ella", reveló en El Mundo. Por su parte, el pequeño se ha acostumbrado a las excentricidades de su padre y no quiere que cambie: "Yo le digo a mi hijo 'si llevo el pelo así, de colores, y te llevo al cole, ¿te molesta?'. Porque yo recuerdo que mi madre era muy llamativa, cuando yo era pequeño, y me imponía. Y mi hijo me dice 'no no, que está bien. ¡Súbete más el pelo!'.

Mark y Mery han intentado que sus hijos vean la diversidad desde pequeños para que no les sorprenda: "Neo estuvo en los ensayos y me fijé cómo observaba a César y Josu, nuestros dos bailarines, que se dedican al drag. Era una mirada entre la admiración y la confusión. Me di cuenta de que le estábamos acercando a otras realidades y alejándole de prejuicios. Y sus amigos también lo hacen. Al principio, me daba miedo que con esto del Benidorm Fest diéramos pie a que sus compañeros le dijeran: 'Tu madre es una zorra'".

"A mí me hubiese gustado que a Neo le gustara la danza como me gustaba a mí a su edad, pero le gusta el fútbol", añadió ella.

Qué significa la letra de 'Zorra' de Nebulossa

"Me han llamado muchas veces 'zorra', muchas mujeres se han sentido así. Es una manera de transformar esa palabra en algo bonito. ¿Por qué tiene que ser el zorro algo bueno y la zorra algo malo? Ser una zorra es saber lo que uno quiere", explicaba Mery Bas en la rueda de prensa de presentación de las canciones de esta tercera edición.

Su tema va acompañado de un videoclip en el que homenajean a Manuela Trasobares, la polifacética artista catalana que fue la primera concejal transgénero de España en Geldo (Castellón).

Esta es la letra completa de Zorra, la canción de Nebulossa.

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame, si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real (zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral (zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal