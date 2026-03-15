Dani Fernández se entrega a Barcelona en su primer concierto en el Palau Sant Jordi
Dani Fernández ha triunfado en su primer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde ha explicado su relación tan bonita con la ciudad y ha reivindicado la importancia del espectáculo a pesar de no haber colgado el cartel de sold out. Además, ha traído como invitado a su amigo y "hermano" Nil Moliner, con quien ha interpretado un precioso dúo a ritmo de Soldadito de hierro.
Dani Fernández ha celebrado este sábado 14 de marzo el segundo concierto de su gira La Insurrección, tras la que empezará un descanso temporal de la música para reconectar consigo mismo. Pero antes, el artista ha celebrado su primer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde ha explicado lo especial que le resulta este show a pesar de no haber vendido todas las entradas.
"Hoy quedan entradas por vender", ha dicho durante un momento. "Últimamente, no sé qué nos pasa a los artistas que nos obsesionamos con el sold out. Parece que si no llenas un estadio no eres importante, pero yo hoy he cumplido un puto sueño", ha añadido.
Así, Dani Fernández ha explicado que tocar Puñales le ha recordado a su abuelo: "Murió hace unos años y aún no me acostumbro a estar sin él y pensar, cada vez que hay un concierto, qué estará pensando él ahí arriba. Gracias, Barcelona, por emocionarme y hacerme pensar en él. Cuando pensaba en el setlist de este concierto, hay una canción que sé que gusta mucho aquí, así que volvió y se quedó. Se llama Frío", ha dicho antes de cantar este tema.
El espectáculo ha estado lleno de momentos inolvidables. Aparte de la euforia con éxitos como Dile a los demás, Me has invitado a bailar, Bailemos o Todo cambia, el artista ha tocado Si te vas de Extremoduro en homenaje a Robe Iniesta o una preciosa versión de Si no te hubieras ido, el tema compuesto por el mexicano Marco Antonio Solís y cantado por artistas como Maná, David Bisbal o Juan Luis Guerra.
Nil Moliner, el invitado de la noche
En su reciente entrevista con Europa FM, Dani Fernández asegura que quiere llevar invitados a todas las ciudades de su gira. De momento, está cumpliendo, pues esta noche ha cantado Soldadito de hierro con Nil Moliner.
"Es uno de mis mejores amigos", ha dicho antes de presentar la sorpresa. "Hoy, después de mucho tiempo, queríamos volver a rescatar una versión de una canción que, como hemos cantado mucho, se ha ido diluyendo. Pero ese Dani de hace muchos años, se acuerda cuando nos subimos a una barquita muy pequeñita en su videoclip. Seguro que os la sabéis. ¡Un saludo para mi hermano, Nil Moliner!".
El cantante de Sant Feliu de Llobregat también ha querido pronunciar unas palabras: "En 2019, estábamos con Dani en una borrachera muy larga. Estábamos conociéndonos y los dos nos descubrimos el uno al otro. Nos entendimos porque los dos morimos por la música en directo, por nuestra banda, por nuestro equipo... Ese día, nos prometimos hacer un arena y compartir escenario. Por muchas más metas y muchos más sueños juntos", ha dicho antes de empezar a tocar.
El vínculo de Dani Fernández con Barcelona
Además, en otro momento del show, ha explicado su fuerte vínculo con esta ciudad: "Mucha gente de aquí sabe lo agradecido que estoy siempre a Barcelona. Al pueblo en general de Cataluña. Siempre me ha dado una casa donde estar en los momentos más complicados de mi vida".
Dani Fernández se ha referido, en concentro, a los fans de las primeras filas. "Tengo muchísima familia aquí; no son de sangre, pero siempre me han demostrado que están ahí cuando más hace falta. Eso es lo más complicado en la gente hoy en día: car tu mano desinteresadamente. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Ver que en Barcelona había un lugar donde llevar mi música, sentirme arropado... Es un placer estar aquí con vosotros", ha zanjado.