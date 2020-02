Dani Martín comparte ‘Cómo me gustaría contarte’, una emotiva canción dirigida a su hermana Miriam

Dani Martín ha compartido a través de redes sociales una canción muy especial, 'Cómo me gustaría contarte'. Una preciosa balada que está dedicada a su hermana Miriam, que falleció con 34 años en 2009.

Dani Martín publicará en marzo su cuarto disco en solitario, del que ya ha adelantado 'La mentira' y 'Lo que me de la gana'. Con estos dos temas el madrileño volvía a retomar el sonido más canalla de sus inicios, algo que han celebrado muchos de sus seguidores.

Pero tal como pudimos comprobar en sus últimos trabajos, las baladas también son un gran fuerte del artista. Y aunque por los dos avances de su nuevo disco parecía que no iba a seguir esa línea, Dani nos ha sorprendido con una preciosa canción en Instagram.

"Cómo me gustaría contarte. Dónde habré guardao los besos, esos que te quise dar. Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar. Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar. Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar… CÓMO ME GUSTARÍA CONTARTE…", escribe Dani junto a la publicación.

Acompañado únicamente de su guitarra, Dani nos presenta 'Cómo me gustaría contarte', una emotiva balada dirigida a su hermana Miriam, que falleció con 34 años en 2009. Esta trágica pérdida marcó el primer álbum en solitario del artista, Pequeño (2010), en el que por primera vez mostraba su lado más sensible e íntimo mostrando todos sus sentimientos.

Una de estas canciones en la que hablaba directamente de su hermana Miriam fue 'Mi lamento', una de las canciones más aplaudidas de toda su carrera.

LETRA DE 'CÓMO ME GUSTARÍA CONTARTE', DE DANI MARTÍN

Cómo me gustaría contarte que 'El Canto' ya se acabó

que me acuerdo que el martes cuando comíamos los dos

Y tu forrito polar y tu sonrisa tan triste

que me decías, "hermano, los buenos son Los Rodríguez"

Cómo me gustaría contarte ya no vivimos en la calle Luna

que están muy bien nuestros padres pero nos falta Ratón

Cómo me gustaría contarte y que me quitaras de encima

huidiza de mis caricias que te perdiste un montón

Dónde habré guardao los besos, esos que te quise dar

Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar

Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar

Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar...