Dani Martín: "Estar conmigo es la relación más bonita que he vivido en mi vida"

Lejos de la superficialidad a la que estamos acostumbrados a ver en redes sociales, hay quienes las utilizan para lanzar un mensaje auténtico y tratar de transmitir aquella naturalidad que tanto les caracteriza.

Este es precisamente el caso de Dani Martín, que, a pesar de que no es la primera vez que lo hace, ha causado sensación en redes sociales tras publicar un mensaje cargado de sinceridad, en el muestra su "yo" más sincero.

“Estar conmigo es la relación más bonita que he vivido en mi vida. Jamás había sido capaz de estar conmigo, de estar tumbado mirando el mar durante dos horas sin necesidad de pensar en el siguiente plan”, ha comenzado.

El líder de El canto del loco ha reconocido que estar consigo mismo es una tarea "muy difícil", así como escuchar sus pensamientos, convivir con sus errores y defectos, estar en silencio, hacer balance, no poner la tele ni música”.

Tal y como dice en su canción Peter Pan, con la frase "será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue”, parece ser que el artista no deja de madurar y de descubrirse a sí mismo: “Solo yo con todos mis fantasmas, miedos y complejos; conviviendo con ellos, con lo que realmente soy”.

De la misma manera, ha admitido ante su millón de seguidores en Instagram que ha cambiado su forma de vivir: “A día de hoy, duermo la siesta, estoy tranquilo, disfruto los sabores de la comida, del vino. Disfruto cantar como nunca lo había hecho. Disfruto de un beso. Del rato con mis padres hablando de emociones y no de anécdotas únicamente”.

“El presente. Apagar el teléfono. No mirar las redes. No leer las opiniones. No hacer las cosas para buscar la aprobación. Espero seguir conociéndome más aún, mis luces y mis sombras, que todas ellas forman parte de mí. Me quiero mucho más cada día”, ha concluido.

“Trato de verme tal como soy”, como lleva cantando durante tantos años.

En definitiva, poco queda del chico rebelde que quería “entrar en tu garito con zapatillas”. Ahora Dani Martín es muy diferente y se está descubriendo a sí mismo.