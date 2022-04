El aplaudido alegato de Dani Martín sobre las redes sociales: "Están haciendo daño a muchas personas"

Dani Martín no deja de sorprendernos día a día. El cantante no tiene pelos en la lengua y dice las cosas tal y como las piensa, sin tapujos. Es por ello que ha sido uno de los grandes abanderados de la salud mental entre los famosos españoles, pues lleva años reivindicando la importancia de los psicólogos y los psiquiatras.

El exvocalista de El Canto del Loco está acostumbrado a romper tabúes en los aplaudidos alegatos que nos regala de vez en cuando y, en este último ha querido hacer referencia a las redes sociales y al daño que pueden llegar a hacer las apariencias. Así, el cantante decidía hace unos días darse un merecido descanso de las redes perfecto para reflexionar.

Dani Martín alerta de los peligros de las redes sociales

El intérprete de Cero, a sus 45 años, ha decidido tomarse unas "vacaciones" en Instagram para huir de esa necesidad de crear contenido constante que generan las redes sociales y ha querido reflexionar sobre ello: "Hay que mostrar felicidad, hay que estar perfecto físicamente, hay que sonreír siempre, hay que estar en la onda que se lleve, hay que sonar actual. Hay que enseñar tu día a día, hay que tener una pareja y enseñarle al mundo la felicidad que compartes y, acto seguido, no volver a hablar en toda la cena porque hay que estar con el teléfono. Hay, hay, hay… ay, qué agotador".

El cantante, que ha pasado varios días viajando por carretera junto a unos amigos, ha definido esta experiencia como "preciosa": "He cogido 5 kilos comiendo patatas fritas y dándome el permiso de disfrutar en este rato de vacaciones: dos tallas de pantalón he subido y no pasa nada. Tengo un poco de pereza, la verdad", confesaba.

Así, Dani Martín recordaba además a sus seguidores que no todo es lo que vemos en las redes sociales y que hay que disfrutar de las cosas que nos gustan: "Me encanta Residente. Me apetece mucho hacer festivales este año, que nunca lo he hecho. Me encanta la sobremesa muy larga. Odio hacer fotos, me encanta que me pidan un autógrafo. No me gustan las cosas que están de moda. Me encanta tener 45 años y ver que me salen canas, algunas arrugas, ir a terapia".

"El psiquiatra y mi trabajo me han salvado la vida", explicaba el cantante, que continuaba diciendo que "las redes sociales están haciendo daño a muchas personas": "No me gusta ser famoso. Me gusta hacer canciones. A veces, me gusta ser famoso. Putin es mala persona", reflexionaba.

También ha tenido tiempo para recordar a sus fans que no está completamente parado a nivel profesional. De hecho, ha explicado que tiene ya "medio disco nuevo grabado y no tiene pinta de tener duetos, suena más a Daniel y al Canto que nunca, pero creo que no suena actual. Las letras son súper personales. Me apetece salir de gira, pero no me apetece cantar más de dos días seguidos".