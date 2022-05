Dani Martín cambia de look y el mismo se hace los memes

Dani Martín lo tiene todo preparado para dar comienzo a su gira Qué caro es el tiempo, que empieza este viernes 13 de mayo en Salamanca después de su actuación en el San San Festival.

Y como Dani siempre hace lo que le da la gana, le ha venido un impulso y ha decidido cambiar de nuevo el color de su pelo. En esta ocasión ha optado por un llamativo color amarillo. "Sigo teniendo impulsos de juventud. De libertad. Llevo toda la vida haciendo aquello que me mueve por dentro. Y siendo como he sentido y como he querido", ha escrito a través de Instagram Stories.

La publicación se ha llenado de comentarios cariñosos hacia su nueva imagen, entre los que se encuentra un divertido emoji de un pollito saliendo del cascarón por parte de su chica, la influencer Meriloves.

Aún así, Dani sabía que los memes estaban al caer y se ha adelantado publicando él mismo divertidas imágenes con las que compara su nuevo look.

Dani Martín se tiñe 'rubio pollo' // Instagram

Un troll, el famoso juguete de los 80 con el pelo amarillo, una caricatura de Donald Trump o de diferentes hombres con el pelo rubio e incluso una comparación de peluquería cuando matizan el "rubio pollo".

Si hay algo que no le falta a Dani Martín, es sentido del humor para reírse hasta de él mismo.