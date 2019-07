David Guetta y Martin Solveig presentan el veraniego tema ‘Thing For You’

David Guetta y Martin Solveig estrenan su primera colaboración y lo hacen por todo lo alto. Los DJs acaban de lanzar 'Thing For You' , un tema que anunciaron en las redes sociales, con varias publicaciones llenas de humor.

La nueva propuesta musical de David Guetta se llama 'Thing For You' y viene acompañada de una colaboración muy especial, la de Martin Solveig.

A pesar de ser íntimos amigos desde hace tiempo, los artistas nunca habían trabajado juntos hasta ahora.

El tema nació en un estudio de Ibiza y lo anunciaron en las redes sociales, donde han bromeado y han recordado una fotografía suya, de cuando empezaron en el mundo de la música.

'Thing For You' explica, a través de una voz femenina, los sentimientos de amar a alguien que no te conviene, pero hay algo de esa persona que te engancha.