Demi Lovato lanza la versión rock de 'Confident', uno de sus temas pop más exitosos

Demi Lovato anuncia 'REVAMPED', un disco con versiones rock de sus temas más emblemáticos | Demi Lovato - Sorry not sorry rock version

Confident es la cuarta canción que Demi Lovato saca en su versión Rock.

La artista está enfocada en reversionar sus 10 canciones más conocidas sustituyendo el estilo original pop por el rock, lo que le está ayudando a reconectar con su música.

Este proyecto concluirá en REVAMPED, un nuevo álbum, que verá la luz el 15 de septiembre de 2023 pero que ya se puede reservar.

De momento, la artista ha sacado cuatro de las diez canciones que contiene en total: Heart Attack fue la primera, seguida de Cool for the Summer y Sorry not Sorry. Estos tres temas ya se pueden escuchar en versión rock en todas las plataformas junto a Confident.

Demi Lovato - Confident (Rock Version)

El tema original de Confident salió en 2015, y formó parte del su quinto álbum que llevaba el mismo nombre de la canción. Gracias a este sencillo, la intérprete llegó a ocupar el puesto número uno en el ranking de Dance Club Songs de Billboard.

Demi Lovato - Confident

Demi Lovato ha estado muy activa en redes sociales últimamente subiendo varios vídeos en el proceso de regrabación de sus temas. Ahora todos los ojos están puestos en cuál será la siguiente canción en versión rock de la artista.

En qué consiste REVAMPED

La artista ha mantenido la letra de la canciones pero se ha reinventado y grabado desde cero los temas que marcaron su carrera profesional.

Ahora llega con una nueva versión de su música dejando atrás a la antigua Demi y redefiniendo su estilo de música pero manteniendo su potente voz.

En 2022 ya pudimos ver las primeras señales de este giro de 180º. Durante su gira el HOLY FVCK Tourla cantante incluyó en sus actuaciones las primeras versiones de su nuevo álbum junto a Nita Strauss como guitarrista.

Desde que entró por última vez en un centro de rehabilitación en 2018, Demi Lovato parece haber cambiado de vida completamente. Se ha mostrado segura de sí misma en varias ocasiones publicando imágenes orgullosa de su cuerpo.

Actualmente está centrada en su música y no esconde su relación con el músico Jutes, con el que lleva saliendo un año aproximadamente.