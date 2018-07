Movimientos sensuales, miradas provocativas y modelitos de infarto. Demi Lovato sube la temperatura con su nuevo videoclip Cool for the summer. ¡Descubre la loba que Demi lleva dentro!

Demi Lovato en el vídeo 'Cool for the summer' / europafm.com

Demi Lovato es una chica renovada. Tras pasar por una profunda depresión por culpa de sus desordenes alimenticios y su trastorno bipolar, las horas de gimnasio han aireado su mente, moldeado su cuerpo y el resultado es sencillamente espectacular. Cueros, tops, biquinis... ningún modelito se le resiste a la ex chica Disney. Y es que ha llegado el verano: ¡Cool for the summer!

"Ya no voy a ser seria. Ya terminé con todas las historias tristes. Es un nuevo capítulo, una nueva vida, un nuevo álbum y un nuevo sencillo" confesaba Demi Lovato al presentador de radio Ryan Seacrest.



La canción Cool for the summer se presentó el pasado 1 de julio, con resbalón en la piscina incluido, y pertenece a su próximo disco, el quinto de estudio, que saldrá al mercado a finales de este año, y que Demi Lovato ha escrito en colaboración con otras estrellas del mundo de la música como Savan Kotecha, Max Martin y Ali Payami.