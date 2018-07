Descubre a Tom Odell, el nuevo talento del Reino Unido

Tom Odell es el artista revelación del año en Reino Unido. Entró directamente al Nº1 de la lista de álbumes del Reino Unido con su álbum de debut Long Way Down (el álbum también ha sido Nº1 en Holanda, Nº2 in Suiza, Nº5 in Irlanda y Nº9 en Bélgica). Este número uno es la consolidación definitiva del gran éxito conseguido en los últimos meses con sus singles Another Love y Hold Me. Tom Odell demuestra en su primer álbum de estudio que tiene un talento innato para la música, exhibiendo una coherencia artística y una frescura compositiva, con el piano como principal aliado, que han hipnotizado a la crítica de toda Europa.

Tom Odell ganó el prestigioso Critics’ Choice Award en los Brit Awards 2013 convirtiéndose en el primer artista masculino que lo consigue y continuando los pasos de anteriores ganadoras como Adele (2008), Florence and the Machine (2009) o Emeli Sandé (2012). El Premio de la Critica es otorgado por los críticos de los medios al artista que se considera con un futuro más prometedor. Este año en los Brit Awards 2014 también ha sido nominado en dos categorías: Mejor Artista Británico y Artista Revelación.

Tom Odell, cantante, compositor y pianista británico, nació en Chichester (West Sussex) y comenzó a escribir canciones a los 13 años. Ahora tiene 22 y se ha ganado un importante número de seguidores incondicionales. Debutó a finales de 2012 con el EP Songs From Another Love, al que siguió una actuacion en el programa de televisión Later… with Jools Holland. Descubierto por Lily Rose Cooper para su sello In The Name Of (ITNO), Tom debutó en 2012 en televisión en el programa Later… with Jools Holland con una impactante interpretación de Another Love. Cuando lanzó el EP Songs From Another Love se formó un torbellino a su alrededor y se le comparó a Jeff Buckley y el primer Bowie. La pasión de Tom por el cine y la literatura va de F. Scott Fitzgerald y Kerouac a Woody Allen y Wes Anderson, y se refleja en su primer álbum.