Dua Lipa lanza su disco grabado en vivo desde el Royal Albert Hall de Londres

La británica se confirma como una de las divas del momento con su primer directo desde uno de los grandes templos musicales de Londres.

Junto a la Heritage Orchestra de 53 músicos dirigida por Ben Foster, un coro de 14 músicos y su propia banda, la artista reinterpreta su tercer disco de estudio, Radical Optimism, y grandes éxitos previos.

La cantante pop se sube a uno de los escenarios más reconocidos de Reino Unido para reimaginar su último disco con maestría y aires épicos, pero no solo lo más destacado de Radicalm Optimism cobra una nueva vida en su primer disco grabado en directo. También los hits que la han llevado a lo más alto tienen hueco en este repaso a su carrera, como Be The One, de su primer disco, o Don't Start Now, del aclamado Future Nostalgia.

A lo largo de 20 temas, Dua Lipa lleva a cabo un gran despliegue vocal que se engrandece con la elegante y soberbia puesta en escena. La británica eligió varios diseños de aire clásico y vintage, en colores vivos como el rojo, el