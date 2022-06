Dua Lipa rompe la maldición de la caída en su concierto en Madrid

A la tercera va la vencida. Dua Lipa ha roto la maldición de la caída durante sus conciertos y lo ha hecho en Madrid, la capital de España, y no podía ser de otra manera.

Enfundada en el mismo mono ajustado de color fucsia de Balenciaga y con los taconazos a juego que suele llevar a sus conciertos, la cantante ha conseguido no dar el traspiés que llevaba realizado en sus últimos shows.

Todos los allí presentes esperaban con miedo el momento Be The One, canción que a Lipa le ha jugado una mala pasada y con la que ha terminado en el suelo en dos ocasiones. Pero esta vez no ha sido así.

La intérprete de Future Nostalgia ha conseguido mantener el equilibrio y esta vez no se ha dado de bruces contra el suelo, dejando una actuación impecable para sus fans, que estaban preocupados por las repetidas caídas y por si se hacía daño en ellas.

¿Por qué no se ha caído esta vez?

Todo apunta a que esta vez Dua Lipa ha hecho un fuerte ejercicio físico y mental para no caerse, controlando bien el equilibrio y manteniendo la mente fría, pese a estar bajo presión de volverse a caer delante de miles de personas y que quede registrado en vídeo.

También existe la presión de la posibilidad de generarse una grave lesión que le obligase a cancelar el tour en caso de que la caída fuese estrepitosa.

Nos preguntamos si su equipo habrá usado algún tipo de material para que el suelo o el zapato de la artista no se resbale y así evitar otra desgracia en pleno show. No importa como haya sido, lo importante es que lo ha conseguido y no se ha caído, y que su equipo de baile siempre le ha cubierto las espaldas tras el impacto.

La misma caída en la misma canción

La primera caída fue en la ciudad italiana de Milán, y solo unos días después se repitió en show en Barcelona. La artista se cayó durante la interpretación de Be The One ambas veces y en la misma parte de la canción, donde realiza un paso de baile en el que tiene que correr y dar pequeños saltos con los tacones, todo un riesgo.