Elton John y Brandi Carlile lanzan 'Who Believes in Angels?', el primer single de su álbum colaborativo

Se sentaron juntos a componer y en 20 días sacaron 14 canciones. Esa profunda conexión musical merecía que se crease un disco colaborativo entre Elton John y Brandi Carlile. El primer single es Who Believes in Angels?, que da título al proyecto.

El legendario Elton John se embarca en uno de los retos creativos más ambiciosos de su carrera junto a la aclamada Brandi Carlile.

A pesar de haberse retirado de los escenarios en 2023 después de 52 años de carrera, el icónico músico continúa trabajando incansablemente en nuevo material, una noticia que compartió con cartas personalizadas a sus seguidores y que ahora se hace realidad. En estas misivas, el intérprete confirmaba el lanzamiento de un álbum que marcará su regreso con 10 canciones inéditas, todas fruto de un intenso período creativo. Se titulará Who Believes in Angels?, igual que el primer sencillo.

La colaboración entre Elton John y Brandi Carlile no es una casualidad: ya habían unido fuerzas para dar vida a Never Too Late, compuesta especialmente para el documental de Disney+ del mismo nombre. Este nuevo proyecto se suma a la extensa trayectoria de John, que en 2021 lanzó The Lockdown Sessions colaborando con figuras como Dua Lipa, y cuyo último disco de material original fue Wonderful Crazy Night en 2016.

El año pasado, el músico aseguró que "la energía nunca se ha secado", y pese a su retirada y la grave pérdida visión que padece, este Who Believes in Angels? es la prueba de ello. Además, el videoclip oficial se estrenará el viernes 7 de febrero, mientras que el álbum completo llegará a las plataformas el 4 de abril.

La unión musical entre John y Carlile surgió cuando la cantante le invitó a aportar su inigualable talento al piano en uno de sus proyectos. Según contó el británico en sus cartas, la conexión fue inmediata y profunda, tanto a nivel emocional como musical. Esta sinergia los llevó a escribir, en apenas 20 días, 14 canciones –de las cuales 10 se incluirán en el nuevo álbum– contando con el apoyo del colaborador de siempre Bernie Taupin y del productor Andrew Watt. El proceso de creación formará parte de los vídeos que acompañarán los temas.

Con más de 300 millones de discos vendidos, Elton John sigue siendo una de las figuras más queridas y perdurables de la música. Por su parte, Brandi Carlile se ha destacado como una de las voces estadounidenses más potentes de los últimos años, ganadora de once Premios Grammy. En noviembre, ambos presentaron Never Too Late (From The Film ‘Elton John: Never Too Late)", una composición original que ahora compite por un Oscar.