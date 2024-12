Elton John confirma que seguirá haciendo música a pesar de su grave pérdida de visión

A sus 77 años, Elton John ha confirmado que seguirá haciendo música. Así lo ha explicado en su reciente entrevista en el programa The Late Show with Stephen Colbert: "Nunca se me ha acabado la energía. Nunca quiero que se me acabe la energía porque siempre estoy buscando crear cosas. Ahora solo tengo el espacio para hacerlo a mi propio ritmo. Por supuesto que habrá nueva música de Elton John".

Estas palabras del británico llegan tras poner en duda la continuidad de su carrera debido a un problema en su ojo derecho que hace que apenas tenga "visión limitada", según reveló a finales de noviembre en una entrevista concedida a Good Morning America. "Por desgracia, perdí la vista en el ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia, y ya hace cuatro meses que no veo. Y mi ojo izquierdo no es el mejor", dijo.

Así, Elton John desveló que le costaba mucho realizar tareas rutinarias, incluido trabajar: "Entrar en el estudio y grabar, no sé... Porque, para empezar, no puedo ver las letras de las canciones... No puedo ver nada. No puedo leer nada, no puedo ver nada", decía.

Sin embargo, el artista dio a conocer que se estaba "recuperando": "Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y llevará algún tiempo antes de que la visión regrese al ojo afectado".

La última actuación de Elton John tuvo lugar en 2023 durante el festival de música de Glastonbury, que marcó su último concierto en el Reino Unido como parte de una gira de despedida, el Farewell Yellow Brick Road Tour, que cerró en Estocolmo (Suecia) y que incluía éxitos como I'm Still Standing, Your Song o Rocketman.