El emocionante homenaje de Maxwell a Michael Jackson en los premios Billboard

La ceremonia de entrega de los premios Billboard fue una ocasión perfecta para homenajear a Michael Jackson. En noviembre se cumplen 40 años del lanzamiento de su icónico disco Thriller, y el artista estadounidense Maxwell se ha adelantado a la celebración interpretando en la gala la canción The Lady of My Life.

Vestido con una chaqueta brillante negra, con zapatos y guantes a juego, se subió al escenario del MGM Grand Garden Arena para cantar el tema escrito por Rod Temperton.

El intérprete de 48 años realizó un número sobrio que terminó con un bonito recuerdo al rey del pop. "Te queremos, Michael Jackson", dijo al terminar.

Antes de subirse al escenario, durante el desfile por la alfombra roja, Maxwell habló de esta actuación que le quitó en cierto modo el sueño.

"Llevo despierto desde las seis de la mañana tratando de arreglar todo. Solo quiero hacerlo bien, es Michael Jackson. No hay nadie mejor, nadie más grande, así que solo quiero hacerlo bien, y darle mi propio toque, pero realmente es un honor absoluto", contó Maxwell, al que inicialmente se le ocurrieron muchos otros artistas para homenajear al rey del pop.

"Cuando me llamaron y me dijeron: 'Queremos que hagas esto', dije: '¿En serio, yo?' Hay mucha gente que probablemente podría hacerlo mejor, pero estoy feliz de estar aquí", añadió.

Aquí tienes la canción original cantada por Michael Jackson.