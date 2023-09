Enrique Bunbury explica cómo ha solucionado los problemas vocales que le apartaron de los escenarios

La noticia de la retirada de los conciertos deEnrique Bunburyentristeció a sus fans, especialmente por tratarse de un problema de salud. El artista confesó que el origen de su malestar se encontraba en el glicol, la sustancia que utilizan la mayoría de máquinas de humo en los shows en directo.

En una entrevista con Associated Press, el integrante de Los héroes del silencio detalló que había sido una época bastante triste al ser incapaz de cantar sin sentirse mal: "Tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo".

"Ha sido una época bastante traumática y frustrante para mí, que de alguna forma he salvado gracias a la creación. El nuevo disco es un poco el resultado de volcar todos estos traumas y este pesar en canciones y ahorrarme el psicólogo", apuntó sobre su álbum Greta Garbo.

El regreso a los escenarios de Enrique Bunbury

Enrique regresa a los escenarios para la promoción del disco con una gira entre 2023 y 2024. En total, hará once conciertos, cinco este año y seis el que viene:

5 de diciembre - Buenos Aires (Argentina)

(Argentina) 8 de diciembre - Santiago de Chile (Chile)

(Chile) 11 de diciembre - Lima (Perú)

(Perú) 14 de diciembre - Quito (Ecuador)

(Ecuador) 16 de diciembre - Bogotá (Colombia)

(Colombia) 8 de junio - Ciudad de México (México)

(México) 12 de junio - Guadalajara (México)

(México) 15 de junio - Los Ángeles (Estados Unidos)

(Estados Unidos) 18 de junio - Nueva York (Estados Unidos)

(Estados Unidos) 29 de junio - Madrid

6 de julio - Zaragoza

La última cita es especialmente importante para él porque significa regresar a casa y es la primera vez que pisará el estadio La Romareda en solitario, ya que en el pasado actuó allí junto a su grupo.

En una reunión con los medios de comunicación, ha descartado dar más conciertos hasta 2025 y ha dejado claro que las largas giras están fuera de su cabeza: "Haré conciertos selectos, hacer giras extensas de un año o dos sin parar no está entre mis planes".

Así ha solucionado su problema con el glicol

El cantante también se ha pronunciado sobre los problemas de garganta que le ocasionaba el glicol y la gran pregunta era saber cómo lo han solucionado desde su equipo. El intérprete de Lady Blue ha confesado que han encontrado una empresa que fabrica humo para los conciertos sin glicol: "Usan una glicerina vegetal en vez de esta química".

Hace varios años que Enrique no se sube a un escenario y, aunque este sentimiento lo tiene siempre y considera que es bueno: "Siempre tengo nervios antes de un show porque el público se merece que lo haga bien".

Veremos al cantante en sus próximos shows.