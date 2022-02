Charlie Puth: “TikTok es el futuro de la música, ha afectado a mi forma de componer"

Tras cuatro años de vacío musical, Charlie Puth vuelve a deleitarnos con música propia. El cantante estrenó hace unos días Light Switch, el primer adelanto del que será su tercer disco, Charlie. Un tema muy divertido y rápido compuesto a partir del ritmo que produce un interruptor de la luz.

Junto al piano, TikTok se ha convertido en la principal herramienta de trabajo del artista estadounidense, que ha utilizado esta aplicación para dar pistas sobre lo que depara su nuevo trabajo. Hace meses que el cantante tomó la decisión de componer sus nuevas canciones de cara a su público en la red social convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral. Una faceta hasta este momento desconocida, y que el propio Charlie Puth considera que podría ser "el futuro de la música".

Ahora, alejado de su imagen anterior y con un voluminoso peinado nuevo, el artista nos cuenta qué ha supuesto este nuevo proceso creativo en su resurgir como artista y por qué este disco será el primero en el que veremos su lado más personal.

Antes que nada, gracias por hablar con Europa FM. Es un placer y felicidades por tu nueva canción.

Gracias, Light Switch es una canción rara, lo admito, pero es muy divertida. Es superrápida, creo que podría escucharse en los clubes de España.

Sí, creo que sí. Es un single fantástico. Creo que incluso se volvió viral antes de que lo lanzaras.

Pasó, es algo inusual. Se volvió viral.

¿Cómo surgió la idea de filtrar tu canción en TikTok?

Bueno, comenzó con The Kid Laroi, que es otro artista con el que escribí Stay, con él y Justin Bieber. Cuando la escribimos, él comenzó a filmar con su teléfono mientras escribíamos la canción y yo estaba como “espera, tienes que esperar un segundo, tenemos que terminar esta canción antes de compartirla con millones de personas”. Pero él dijo “no, les darás la canción completa más tarde” y me dio la idea de que yo también podría hacer eso con mi música algún día, mostrando cómo se hace la canción. Nunca pensé que a la gente le importaba el proceso de creación, pero realmente ha funcionado para mi beneficio.

Tus fans tuvieron que esperar mucho tiempo para escuchar la canción completa.

Sí, yo también lo creo. Lo más importante es que ellos sientan que escribieron la canción conmigo, quiero que sientan eso. He estado bromeando durante cinco meses y ahora, cuando lo escuchen, dirán: "'Oh, recuerdo exactamente cuándo salió este sonido de 'boop boop boop' en TikTok'.

¿Cómo ha sido vivir este proceso creativo a través de TikTok? ¿Es diferente?

Es muy diferente, pero realmente creo que es el futuro o por lo menos otra forma de hacer música. La última vez que saqué un álbum fue hace cuatro años y no quería hacer esperar más a la gente, así que pensé que podría mostrar el proceso en tiempo real para que no sientan que están esperando.

Creo que este es tu álbum más personal hasta la fecha. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores?

Creo que la principal diferencia es que la gente conocerá cada canción antes de que salga. Van a saber mucho sobre mí. Soy un poco reservado a la hora de mostrar mi personalidad y hablar sobre mí mismo en mi música, pero ahora estoy mostrando todo en ella. Incluso estoy compartiendo demasiado.

¿De dónde surgió la idea de usar un interruptor de luz como parte del ritmo de tu canción?

Fui al estudio y vi un interruptor de luz y dije: 'Debería hacer una canción sobre eso'. Empecé a hacerlo y pensé: 'Debería filmarme haciendo esta canción'. Todo sucedió de forma natural.

Ahora en Tik Tok mucha gente piensa que eres capaz de crear una canción con cada sonido extraño que escuchas.

Sí. ¿Has visto esos vídeos? La gente se pone bastante rara con eso.

Sí, vi uno en el que hablaban de tu exnovia.

Oh, ¿cómo hacer un sonido con mi exnovia? No se cómo...

Fue como si tu exnovia se empezara a enfadar contigo...

¡Oh, sé de lo que estás hablando, sé de lo que estás hablando! Estaba reaccionando a eso en TikTok. A veces la gente finge ser yo: se ponen una camiseta sin mangas, se peinan el pelo a lo loco y fingen ser yo. ¿Y sabes qué? Yo reacciono a esto porque la gente está siendo absolutamente ridícula.

Creo que son un poco virales, así que a la gente le deben gustar.

Son muy virales. Es muy entretenido para mí y eso no es problema.

Entonces, hablando de tu videoclip de Light Switch... Creo que es muy gracioso, como si fuera una extraña parodia de Karate Kid. ¿Cómo se te ocurrió la idea?

No quería tomarme nada en serio con esta canción. La canción es divertida y quería que el video musical también lo fuera, como mi personalidad. Recuerdo que cuando era joven solía despertarme y mirar MTV. Me encantaba ver los videos musicales de Ludacris, que eran como mini elículas. Solo quería que este video musical fuera una minipelícula divertida, como Ferris Bueller's Day Off.

Ahora eres un poco adicto a TikTok. Me pregunto si crees que esto ha afectado tu carrera.

Definitivamente ha afectado a la forma de escribir mis canciones. Me encanta la vulnerabilidad que hay en TikTok. Me encanta cómo la gente muestra su personalidad, me dan ganas de mostrar más sobre mí. No solo en TikTok, sino también a través de mi música. Así que definitivamente afectó a mi música en el buen sentido.

Ahora has hecho una canción con una leyenda como Elton John. ¿Cómo fue trabajar con él?

Él es una leyenda y, de hecho, como dato gracioso, descubrí que vivo justo al lado de él, eso es genial. Me dio buenos consejos. Ahora es un buen amigo mío y también un muy buen mentor.

Bueno, hablando de la pandemia… Ha sido muy duro para la industria musical y los artistas. ¿Cómo has vivido estos meses sin una inspiración?

Me inspiré en diferentes lugares. Obviamente escribo música cuando bajo del escenario o cuando estoy con gente. Pero no he podido hacer eso estos meses, así tuve que encontrar diferentes formas de encontrar inspiración. Usé TikTok como una forma de crear una canción frente a una audiencia en vivo. Light Switch comenzó como una canción de broma, pero me dijeron que la terminara, así que aquí estamos