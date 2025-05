Martin Urrutia trabaja en su primer disco tras 'Mariliendre': "Estoy tomando inspiración de mi casa, de la vida"

Martin Urrutia es una de las jóvenes promesas en el mundo de la actuación y de la música. El vasco de 20 años quedó finalista en Operación Triunfo 2023tras demostrar una versatilidad como cantante, intérprete y bailarín que enamoró a miles de espectadores que también conectaron con su personalidad.

Desde entonces, la carrera artística de Martin avanza despacio pero con seguridad. Durante la gira de conciertos con OT, el joven tuvo que afrontar el rodaje de su primer papel como actor en Mariliendre, la serie sobre el colectivo LGTB recién estrenada bajo la producción de Los Javis. En paralelo, publicó dos canciones que sirven como la antesala de su primer disco, en el que continúa trabajando.

Actor y referente en 'Mariliendre'

Operación Triunfo es conocido por impulsar las carreras de jóvenes que pasan de ser anónimos a ídolos de masas. Ahora, tras el gran impacto mediático por el concurso, Martin tiene que afrontar una nueva exposición por el estreno de Mariliendre: "No sentía que fuera a haber otro boom tan grande, a pesar de que está habiendo mucha promo, mucha emoción, mucho hype... Pero ya estoy sintiendo otra vez un poco ese revuelo por el estreno de una serie muy guay. Tengo muchas ganas de que la vea la gente y la disfrute", dice a modo de deseo.

En la serie, Urrutia interpreta a Jere, un joven homosexual que va descubriéndose a sí mismo gracias a su amiga Meri. Se trata de un personaje en el que pueden verse reflejadas nuevas generaciones, y el actor se siente "absolutamente" cómodo con servir de referente a otras personas: "Estoy superorgulloso, superdispuesto a luchar mediáticamente lo que haga falta. Es algo que me ha dado un programa de televisión, que me ha puesto en un foco como referente, así que a abrazarlo. Y muy contento de poder llegar a tanta gente, también muy joven y muy pequeña. Eso me hace mucha ilusión, la verdad".

Con la misma contundencia, Martin asegura que, si tuviera que ser la mariliendre [amiga de gais] de algún famoso, lo sería de "algún mariquilla como yo". De alguien que "está empezando en el mundo, que necesita un apoyo de alguien más experimentado... de alguien que está empezando, para guiarle un poco", responde.

Un proceso largo hacia su álbum debut

Al salir de Operación Triunfo, Martin se vio envuelto en su primera gira de conciertos y su primer papel interpretativo. La música quedó, provisionalmente, en un segundo plano, aunque durante este tiempo ha publicado dos sencillos: Rompeolas y El destello, su colaboración con Juanjo Bona. Una vez finalizados ambos proyectos, por fin puede centrarse en la composición de su álbum debut.

"El proceso del disco está siendo muy especial porque está habiendo un proceso creativo largo, pero yo creo que es necesario. Me ha venido bien poner el foco en Mariliendre, terminar y poder pensar qué quiero hacer, qué quiero contar, tomar inspiración de mi casa, de la vida... e ir creándolo poco a poco". Sobre posibles fechas de lanzamiento, dice: "Pronto lo veréis. Bueno, pronto... un punto medio. Cuando se pueda, pero estará cuidado".

A nivel sonoro, Martin desvela que las canciones de su primer álbum mantendrán la misma línea de sus anteriores temas: "Me identifico mucho con Rompeolas y El destello. Creo que no son estilos muy parecidos, pero que tienen un hilo bastante común. Ahora estoy de la mano con Hidrogenesse, que van a aportar un punto muy bueno [a la producción]. Todo irá muy unido", adelanta.