Escucha 'Cheyenne', la nueva canción de Jason Derulo

Jason Derulo está a tope con la promoción de su cuarto álbum de estudio Everything is 4, que saldrá oficialmente el día 2 de junio. Primero, pudimos escuchar el primer single, Want To Want Me, que se ha convertido en uno de los temas que más peta en las radios en todo el mundo. También lanzó la canción Get Ugly y ahora conocemos Cheyenne, otro tema promocional para presentar su nuevo disco.

Derulo canta a 'Cheyenne' en un nuevo tema muy pop, con estilo groove un poco 'oscuro' y como ya va siendo típico en sus canciones, con bastantes falsetes. Aún así el tema engancha bastante y la letra muestra la mejoría que ha dado el cantante y bailarín respecto a sus últimos trabajos.

Se nos despierta el interés de conocer ya las 11 canciones de su nuevo y esperado álbum Everything is 4, del que ya hemos podido ver la portada y que se puede reservar en iTunes.