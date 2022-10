Escucha como suena 'La increíble historia entre tú y yo', el último tema de Maldita Nerea

Maldita Nerea ya lo tiene todo a punto para lanzar su próximo disco a principios de 2023, aunque todavía no se conoce el título. Para dar un pequeño adelanto a todos sus fans, ya está disponible en todas las plataformas el tema La increíble historia entre tú y yo, la primera canción de este álbum.

El videoclip cuenta la historia de un grupo de jóvenes que deciden emprender un viaje de verano muy divertido, con fiestas, baños y muchas risas. Allí, dos de ellos terminarán enamorándose y viviendo una increíble historia de amor juntos.

La "increíble historia" de Jorge Ruiz

El single, producido por Juan Guevara y mezclado por Felipe Guevara, es increíblemente inspirador, directo y con un mensaje bastante claro: "Me cuesta poco decirlo tanto, te quiero hoy mucho más que ayer".

El mismo Jorge Ruiz ha afirmado que "es demasiado limitante creer que el amor tiene fecha de caducidad, y esta canción propone con fuerza justamente lo contrario".

¿Todavía no la has escuchado? No te lo pierdas porque es un tema muy atractivo que estará sonando en muchas casas durante estos meses y sirve para anticipar como será su próximo disco.