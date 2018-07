Escucha a Lana del Rey cantando en castellano en 'Ultraviolence'

Lana del Rey estrena la versión de estudio de Ultraviolence, que hasta ahora solo habíamos escuchado en directo.

La canción que da título a su nuevo disco recuerda en algunas partes a su exitosa Born to die, aunque su letra ha despertado polémica ya que habla de una relación autodestructiva y contiene versos como "He hit me and it felt like a kiss / He hurt me but it felt like true love" (él me golpeó y me supo como un beso / él me hizo daño pero se sentía como amor verdadero).

Según recoge Actuality Pops Stars, Lorde ha sido una de las cantantes que se han pronunciado en contra de esta canción: "cuando escuchó el disco pensó en aquellas chicas jóvenes que se sienten muy enganchas al amor de un chico y que después de escuchar esta canción podrían empezar a permitir todo tipo de cosas. Es un mal ejemplo para todos".

Por otro lado, en Ultraviolence Lana del Rey canta en castellano a partir del minuto 3.16... ¡Escúchala!

