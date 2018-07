Escucha 'Lost In Your Love', la primera canción en solitario de Tom Parker de The Wanted

Tom Parker de The Wanted pone voz por primera vez a Lost In Your Love , una de sus canciones house . El cantante hace tiempo que produce canciones de éste tipo, pero no había cantando en ellas hasta este momento .

Hace casi dos años que los chicos de The Wanted se separaron para tomarse un descanso, así que ya empezaba a ser hora de saber y escuchar algo de, por lo menos, alguno de ellos.

No hace muchas semanas Nathan Sykes se presentaba al mundo en solitario con la canción Over And Over Again, y ahora es el turno de su ex compañero de grupo Tom Parker. Tom ya hace un año que produce canciones house, pero jamás había puesto su voz en una de ellas...hasta ahora.

Lost In Your Love no es su single oficial, simplemente es que Tom ha decidido lanzar la canción a modo de agradecimiento a todos sus fans que lo han ayudado y apoyado durante todo este tiempo. "No quería mezclar mi carrera como cantante con la de productor, pero cuando puse voz a Lost In Your Love, me pareció que sonaba bastante bien", explica Tom.

Tom Parker continua trabajando en nuevo material y se espera que lance su primer EP en solitario este 2016.

¿Qué te parece Lost In Your Love?