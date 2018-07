Escucha Madness, primer single de su nuevo disco The 2ND Law

El nuevo single se titula “Madness” y sigue la estela de canciones como “Undisclosed Desires” de su anterior álbum “The Resistance”, un disco que vendió mas de 3 millones y medio de copias en todo el mundo, alcanzó el número 1 en 20 países (número 2 en España) y fue “Disco de Oro” en nuestro país. Mira aquí el video con letra.

“The 2nd Law” es uno de los lanzamientos de rock mas esperados del año. Este es el sexto disco de estudio del grupo de Matt Bellamy y es un grandísimo disco con múltiples influencias filtradas bajo el personal sonido de Muse. Un sonido que les ha llevado a convertirse en el grupo de rock mas grande del siglo XXI.

Este es el listado de canciones de The 2nd Law

Supremacy

Madness

Panic Station

Prelude

Survival

Follow Me

Animals Explorers

Big Freeze

Save Me

Liquid State

The 2nd Law: Unsustainable

The 2nd Law: Isolated System