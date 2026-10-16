Estopa publica 'Bicho raro', la primera canción de su maqueta de 1998 que les llevó a la gloria

Bicho raro es la primera canción que pueden escuchar los fans de Estopa de su maqueta de 1998, que este año verá la luz bajo el título La Maketa. A finales del siglo pasado, antes de que ninguna discográfica se fijara en ellos, David y José Muñoz grabaron más de 30 canciones. Unas en casa; otras en el estudio pagado con el dinero de un concurso de cantautores que acababan de ganar.

Esa cinta fue la que llegó a la discográfica y la que les fichó. Pero antes ya había corrido de mano en mano, copiada una y otra vez: uno de los primeros casos de música viralizada en España, mucho antes de las redes sociales. De ella salieron las 12 canciones de su disco debut, Estopa (1999), y otras 12 de Destrangis (2001). Unas pocas se quedaron en el tintero y nunca llegaron a editarse en ningún disco oficial... hasta ahora.

"La Maketa siempre ha estado en un segundo plano. Ahora le damos el lugar histórico que merece", comentan los hermanos Muñoz. La Maketa se ha regrabado en la azotea del hotel Torre Melina de Barcelona con todos los músicos tocando a la vez, como se hacía antes. Nada de grabar cada instrumento por separado. El resultado es un disco de estudio que tiene esa energía tan característica de cuando se toca y se canta a la vez.

Y para dejarnos con ganas de más hasta el 20 de noviembre, Estopa ha publicado este viernes 16 de octubre Bicho raro, el primer sencillo del disco. Aunque el dúo se adelantó y la tocó en directo al revelar el proyecto La Maketa, la canción tiene una intrahistoria de lo más peculiar.

La intrahistoria de 'Bicho raro'

David y José han contado algunas curiosidades del single: se trata de la canción matriz de dos de sus grandes éxitos: Vino tinto y Tragicomedia. Por ello, entre sus versos se pueden escuchar algunos que pertenecen a esas dos canciones posteriores. Por ejemplo, el tema rescata la estrofa "Pero me pongo tan malo, cada vé' que me roza tu pelo / Casi como un bicho raro, una e'pecie nueva de insecto / ¡Que no!".

Es pura esencia Estopa, con un punto de rock más elevado que demuestra que aquella versión de ellos mismos a finales de los 90 exploraba otros géneros musicales más allá de la rumba.

Ahora Bicho raro encuentra su sitio 30 años después para demostrar que los hermanos Muñoz siempre se han retroalimentado de sus ideas y de ellos mismos, pase el tiempo que pase.

'La Maketa' saldrá de gira

Estopa quiere que los fans también puedan escuchar las canciones de su maqueta en directo, y por eso han anunciado cuatro conciertos en estadios españoles:

Valencia - Estadio Ciutat de Vàlencia - sábado 12 de junio de 2027

- Estadio Ciutat de Vàlencia - sábado 12 de junio de 2027 Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys - viernes 18 de junio de 2027

- Estadi Olímpic Lluís Companys - viernes 18 de junio de 2027 Sevilla - Estadio La Cartuja - sábado 26 de junio de 2027

- Estadio La Cartuja - sábado 26 de junio de 2027 Madrid - Riyadh Air Metropolitano - viernes 9 de julio de 2027

Las entradas salen a la venta el martes 17 de noviembre de 2026 a las 22:22 en la página web de Estopa (estopa.com).