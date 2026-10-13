Cómo comprar entradas para la gira de Estopa de 2027 con 'La Maketa': fechas de los conciertos, preventa y venta

Estopa ha desvelado el gran misterio: el dúo llega con su nuevo disco La Maketa, un proyecto del o más nostálgico que recupera aquellas primeras canciones que los hermanos Muñoz crearon y grabaron.

Este nuevo proyecto -que sale a la luz el 20 de noviembre- llega con un regreso a lo grande de los hermanos a los escenarios: y es que en 2027 Estopa sale de gira por España, concretamente por estadios de todo el país.

Los conciertos de Estopa en 2027

12 de junio - Valencia (Estadio Ciutat de València)

18 de junio - Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys)

26 de junio - Sevilla (Estadio La Cartuja)

9 de julio - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

Los hermanos han contado en la rueda de prensa de presentación que probablemente no doblen conciertos en ningún estadio, por lo que parece que no habrá nuevas fechas. "Queremos disfrutar la experiencia de tocar en un estadio, en principio nuestra filosofía es partido a partido2, ha detallado David.

De momento se están valorando opciones para hacer una gira de La Maketa en América, pero será a finales de 2027.

Cómo comprar entradas para ver a Estopa

Después de un concierto único este año desde el Roig Arena de Valencia el 28 de noviembre, Estopa volverá a tomar las tarimas en 2027. "Estas canciones las cantábamos en bares, y darle su sitio a una canción ante 60.000 me parece muy bonito, de los bares a los estadios", han reflexionado desde la rueda de prensa de presentación sobre el elegir recintos tan grandes para cantarlas en directo.

Y para verles en directo en alguno de los cuatro estadios anunciados hay que estar pendiente a la venta de entradas.

Preventa exclusiva

24 horas antes de la venta general (el 16 de noviembre a las 22:22 horas) se abrirá una preventa exclusiva de entradas.

A esta preventa se puede acceder con la precompra del disco de La Maketa, que se activa el 18 de octubre, que coincide con el estreno del primer disco de Estopa en 1999.

Los fans más acérrimos de Estopa así recibirán un código personal e intransferible con las instrucciones para usarlo.

Venta general

La venta general de entradas será el 17 de noviembre, concretamente a las 22:22 horas. Se podrá acceder a través de estopa.com.