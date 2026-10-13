Estopa se adentra en 'La Maketa', un disco con sus primeras canciones inéditas: "Algunas nos han puesto los pelos de punta"

En 1996, Estopa grabó una maqueta para enseñarle a las discográficas cuando tan solo eran adolescentes. Algunas de esas canciones se filtraron por internet, otras acabaron saliendo en sus dos primeros álbumes... Pero, por primera vez, los hermanos Muñoz han querido producir en condiciones esos temas que nunca se estrenaron oficialmente y darles forma de su próximo disco, La Maketa.

Con estreno el 20 de noviembre, La Maketa es un doble disco. El primero rescata las canciones de aquella maqueta que nunca se editaron en ningún disco oficial y suma temas nuevos: diez canciones vestidas y producidas, con más oficio y experimentación, pero con la esencia intacta.

Tras una escucha privada de este nuevo proyecto de los barceloneses, en Europa FM hablamos con ellos de cómo se sienten al desempolvar canciones de hace 30 años, al cantarlas ahora y, próximamente, en una gira por estadios.

"Nunca habíamos encontrado el momento", nos explica David Muñoz sobre publicar estas canciones inéditas. "Siempre queríamos sacar canciones nuevas, estas iban a ir para el primer disco y al final no fueron ni en el segundo. Se fueron quedando en el tintero y ahora ha sido el momento", detalla, por su parte, José.

A David y José les cuesta entender cómo se sentían en los 90, y no entienden bien por qué escribieron lo que escribieron. "Es lo que más gracia me hace a nivel experimento, porque escucho las canciones y no sé en qué estaría pensando para decir eso", reflexiona David sobre esos temas que han rescatado ya de adultos.

El disco se grabó en la azotea del hotel Torre Melina de Barcelona, con todos los músicos tocando a la vez, como se hacía antes. El resultado es un álbum de estudio que tiene esa energía tan característica de cuando se toca y se canta a la vez.

Y si bien sí añadieron instrumentos a esas dos guitarras que sonaban en las originales, lo que no han hecho es cambiar nada de la letra, respetando lo "más naif" y lo más sorprendentemente adulto. "Las letras de las canciones nos han gustado de todas", defiende David, y José añade que hasta "las melodías" han envejecido bien para ellos.

Una faceta menos rumbera

En La Maketa se pueden encontrar géneros musicales de todo tipo: desde el chachachá, pasando por la bossa nova y llegando hasta el grunge inspirado por su pasión por Nirvana en aquellos años, pero aunque hayan pasado tres décadas desde que crearon esas canciones, los hermanos Muñoz se sienten cómodos con todos los estilos.

"En esa época éramos menos rumberos"

"En esa época éramos menos rumberos y nos ha dado menos la producción para hacer un proyecto de rumbas", explica David. Y bromea: "Es Silvio Rodríguez, pero aflamencado".

Al escuchar de nuevo aquellas canciones de 1996 no sienten que haya un hit entre ellas, pero si llega, llega. "Hay canciones que nos han puesto los pelos de punta", expresa José.

Una gira por estadios con 'La Maketa'

Para José es toda una sorpresa que "esas canciones que no fueron concebidas para ser escuchadas en estadios" ahora lo vayan a ser. Y es que entre junio y julio de 2027 Estopa va actuar en estadios de Valencia, Madrid, Sevilla y Barcelona.

"Habrá un poquito de todo pero evidentemente le daremos mucho porcentaje a La Maketa", adelanta José sobre el setlist de sus próximos conciertos.

Estopa vuelve, esta vez dándole espacio a esos adolescentes que grabaron canciones que nunca pensarían que sonarían en grandes estadios. Y le regalan así a sus fans un disco en el que vuelcan la versión primigenia de ellos mismos.