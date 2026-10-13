Estopa desempolva 'La Maketa' con estreno en noviembre y hará una gira por estadios en 2027

Estopa ha presentado en una rueda de prensa online su disco La Maketa, un álbum que verá la luz el 20 de noviembre. Los hermanos Muñoz rescatan sus primeras canciones en un doble disco, que además cantarán en 2027 en estadios de toda España.

Después de semanas de misterio sobre lo que estaba por llegar, Estopa se nutre de nostalgia al querer darle el espacio que merecen esos primeros temas de su trayectoria. Y en Europa FM repasamos todos los detalles de este nuevo proyecto:

Así será 'La Maketa'

La Maketa es un doble disco. El primero rescata las canciones de aquella maqueta que nunca se editaron en ningún disco oficial y suma temas nuevos: diez canciones vestidas y producidas, con más oficio y experimentación, pero con la esencia intacta. Estopa en estado puro.

Por un lado hay un primer CD formado por 10 canciones de esa maqueta primigenia, por el otro 7 maquetas y nunca editadas, y 3 temas que ni siquiera se habían grabado en esa primera maqueta. En el segundo CD estarán todas las maquetas, tanto las grabadas en casa como en el estudio.

Los formatos que se podrán encontrar en las tiendas es el CD doble normal, en vinilo, y una caja Deluxe con el CD, el vinilo y un casete.

Además del nuevo single, Bicho raro, en la rueda de prensa Estopa ha desvelado que entre los temas de La Maketa está El canto del poeta, la que fue la segunda canción creada por los hermanos. Por otro lado, hay una canción que se llama Incendio, que habla de manifestaciones, "algo atemporal".

"Han envejecido muy bien las canciones, hay canciones más maduras y más naif", ha contado José. Por su parte, David ha explicado que estas canciones son "muy poco enrevesadas". Los hermanos han destacado que les siguen representando estos temas pese al paso del tiempo.

El nuevo single, 'Bicho raro'

Este viernes 16 de octubre, Estopa lanza el primer single de La Maketa, Bicho raro. En palabras de Estopa, "es la canción matriz de otras canciones", en concreto de Vino tinto y Tragicomedia.

"Esta canción fue escrita a seis manos: mi hermano con 16, yo con 14 y con Antonio Abad", ha contado David. Así, los hermanos Muñoz han expresado en la rueda de prensa que buscaron a su viejo amigo para que firmara con ellos este tema.

Además de tocar Bicho raro en directo, los músicos se han atrevido también con otro de los temas de La Maketa: Sentir diferente, una canción que ha sonado a guitarra y voces con un toque melancólico.

Los conciertos de Estopa en 2027

12 de junio - Valencia (Estadio Ciutat de València)

18 de junio - Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys)

26 de junio - Sevilla (Estadio La Cartuja)

9 de julio - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

Los hermanos han contado en la rueda de prensa de presentación que probablemente no doblen conciertos en ningún estadio, por lo que parece que no habrá nuevas fechas. "Queremos disfrutar la experiencia de tocar en un estadio, en principio nuestra filosofía es partido a partido2, ha detallado David.

De momento se están valorando opciones para hacer una gira de La Maketa en América, pero será a finales de 2027.

Cómo comprar entradas para ver a Estopa

Después de un concierto único este año desde el Roig Arena de Valencia el 28 de noviembre, Estopa volverá a tomar las tarimas en 2027. "Estas canciones las cantábamos en bares, y darle su sitio a una canción ante 60.000 me parece muy bonito, de los bares a los estadios", han reflexionado desde la rueda de prensa de presentación sobre el elegir recintos tan grandes para cantarlas en directo.

Y para verles en directo en alguno de los cuatro estadios anunciados hay que estar pendiente a la venta de entradas.

Preventa exclusiva

24 horas antes de la venta general (el 16 de noviembre a las 22:22 horas) se abrirá una preventa exclusiva de entradas.

A esta preventa se puede acceder con la precompra del disco de La Maketa, que se activa el 18 de octubre, que coincide con el estreno del primer disco de Estopa en 1999.

Los fans más acérrimos de Estopa así recibirán un código personal e intransferible con las instrucciones para usarlo.

Venta general

La venta general de entradas será el 17 de noviembre, concretamente a las 22:22 horas. Se podrá acceder a través de estopa.com.