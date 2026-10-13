Estopa canta en directo las canciones inéditas 'Sentir diferente' y 'Bicho raro', el nuevo single del disco 'La Maketa'

Estopa vuelve a sus orígenes al darle el lugar que se merecen a aquellas primeras canciones que grabaron en un casete para presentarle a las discográficas. El nuevo disco, llamado La Maketa, verá la luz el20 de noviembre, pero los hermanos Muñoz ya han presentado su primer single en directo.

Lo han hecho en la rueda de prensa de presentación en la que han desvelado este nuevo proyecto, que llegará acompañado de una nueva gira por estadios en 2027. Tras dar los detalles de sus próximos pasos, los músicos han entonado y tocado en directo la canción Bicho raro.

El single se estrena este viernes 16 de octubre. En palabras de Estopa, "es la canción matriz de otras canciones", en concreto de Vino tinto y Tragicomedia. Y así se ha visto en directo a dos guitarras, con versos de ambos hits que demuestran que este tema fue la inspiración de grandes éxitos.

"Esta canción fue escrita a seis manos: mi hermano con 16, yo con 14 y con Antonio Abad", ha contado David. Así, los hermanos Muñoz han expresado en la rueda de prensa que buscaron a su viejo amigo para que firmara con ellos este tema.

Los hermanos Muñoz también se han atrevido a entonar en ese set improvisado en acústico otra de las canciones del nuevo disco: Sentir diferente, un tema que ha sonado a guitarra y voces con un toque melancólico.

Así será 'La Maketa'

La Maketa es un doble disco. El primero rescata las canciones de aquella maqueta que nunca se editaron en ningún disco oficial y suma temas nuevos: diez canciones vestidas y producidas, con más oficio y experimentación, pero con la esencia intacta. Estopa en estado puro.

Por un lado hay un primer CD formado por 10 canciones de esa maqueta primigenia, por el otro 7 maquetas y nunca editadas, y 3 temas que ni siquiera se habían grabado en esa primera maqueta. En el segundo CD estarán todas las maquetas, tanto las grabadas en casa como en el estudio.

Los formatos que se podrán encontrar en las tiendas es el CD doble normal, en vinilo, y una caja Deluxe con el CD, el vinilo y un casete.

Además del nuevo single, Bicho raro, en la rueda de prensa Estopa ha desvelado que entre los temas de La Maketa está El canto del poeta, la que fue la segunda canción creada por los hermanos. Por otro lado, hay una canción que se llama Incendio, que habla de manifestaciones, "algo atemporal".

"Han envejecido muy bien las canciones, hay canciones más maduras y más naif", ha contado José. Por su parte, David ha explicado que estas canciones son "muy poco enrevesadas". Los hermanos han destacado que les siguen representando estos temas pese al paso del tiempo.