Extremoduro anuncia que se separa definitivamente

Extremoduro, una de las bandas más importantes de la historia del rock español, anuncia su separación tras 32 años de trayectoria.

A través de un comunicado en su página web, la banda formada actualmente por Roberto Iniesta, Iñaki Antón, Miguel Colino y José Ignacio Cantera, ha querido explicar los motivos a sus miles de seguidores: "Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy, muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma.".

Aún así, aseguran que seguirán siendo compañeros de viaje pero "de otra manera" y que "prefieren quedarse con el recuerdo de tantos años felices".

Esta triste noticia llega justo en un momento en el que se estaba rumoreando una posible vuelta a los escenarios de la banda desde su última gira conjunta en 2013, coincidiendo con su último disco Para todos los públicos. Desde entonces, Robe Iniesta se había centrado en su carrera en solitario con la publicación de dos discos, Lo que aletea en nuestras cabezas (2015), y Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016); mientras que el guitarrista Iñaki Uoho Antón mantenía una carrera paralela con la banda Inconscientes.

LEYENDA DEL ROCK

Extremoduro se fundó en 1987 en Plasencia y se convirtió a lo largo de tres décadas en una de las bandas más icónicas de nuestro país. Autodefinidos como "rock transgresivo" basó su éxito en el rock duro con letras explícitas pero con alusiones poéticas que hablan de temas tan terrenales y marginales como el sexo, las drogas o el amor.

Editaron su primer álbum Rock transgresivo en 1989 y su éxito y magnetismo con el público fue creciendo con los siguientes discos: Somos unos animales (1991), Deltoya (1992), ¿Dónde están mis amigos? (1993), Pedrá (1995) y alcanzando el que probablemente fue el momento dorado de la banda con Agila, en 1996.

Pero no se quedaron aquí, 5 trabajos más siguieron a los 11 discos que componen la discografía de Extremoduro que ha dejado himnos para la historia de la música española como 'So payaso', ?La vereda de la puerta de atrás', 'Salir' o 'Stand by'.