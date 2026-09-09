El festival de Glastonbury anuncia la fecha de venta de sus entradas

Los fans del festival de Glastonbury están de enhorabuena después de que la organización del evento ha anunciado los detalles y precios de la venta de entradas para el festival de 2027, que se celebrará del miércoles 23 de junio al domingo 27 de junio.

Un espacio histórico por el que han pasado algunos de los mejores grupos del mundo y que vuelve con energías renovadas tras haber prescindido de su edición en 2026, ya que la granja en la que se celebrar Worthy Farm, necesitaba un tiempo de barbecho para recuperarse tras el paso de 200.000 asistentes en 2025.

La organización del festival ha confirmado que los paquetes de autobús y entradas para Glastonbury 2027 saldrán a la venta a las 18:00 (hora de Reino Unido) del jueves 1 de octubre y, posteriormente, saldrán a la venta las entradas individuales a las 9:00 (hora británica) del domingo 4 de octubre. Como en otras ediciones, los asistentes deberán registrarse en la página web del festival para acceder a la venta.

Algunos usuarios en redes sociales han destacado que Glastonbury 2027 será la edición con las entradas más caras de su historia al llegar a las 408 libras, incluyendo una tarifa de gestión de 5 libras. Los fans podrán reservar hasta seis entradas por persona con un depósito de 100 libras cuando las entradas salgan a la venta. El resto del importe de 308 libras deberá abonarse entre las 9:00 (hora británica) del 1 de abril y las 23:59 (hora británica) del 7 de abril.

Es casi seguro que se agotarán al instante y la reventa comenzará en la primavera de 2027, cuando se haya anunciado el cartel oficial del festival.

Aunque aún no se ha publicado qué artistas actuarán en Glastonbury 2027, ya circulan algunos rumores que sitúan a Taylor Swift, Rihanna o Harry Styles entre los favoritos para encabezar el escenario Pyramid Stage