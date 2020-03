Fifth Harmony se convierten en unas heroínas en un mundo post apocalíptico en 'That's my girl'

Las chicas de Fifth Harmony proclaman el "girl power" una vez más en su último videoclip That's my girl . En él aparecen convertidas en una especie de heroínas en lo que parece ser un mundo post apocalíptico.

Fifth Harmon continúa promocionando su álbum 7/27 tras el éxito de los singles Work From Home y All In My Head (Flex). Ahora le toca el turno a That's My Girl, uno de los temas más moviditos del álbum que las chicas han escogido como su nuevo sencillo.

Dirigido por Hannah Lux David, el vídeo muestra a las chicas en un escenario post apocalíptico con coreografías con aires militares y estilismos de heroínas todoterreno. Y esta epicidad no viene de nuevo, ya que esta canción ha sido utilizada por el canal de televisión norteamericano NBC para promocionar los Juegos Olímpicos de Río.