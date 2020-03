Fifth Harmony presenta el videoclip de 'All In My Head (Flex)' y anuncian su única fecha en España

Llega el veranito y las chicas Fifth Harmony sacan su estilismos más "sencillos" para irse a la playa y presentarnos el vídeo de All In My Head (Flex) , su último single. Pero por si esto fuera poco hay una gran sorpresa para sus fans españoles: el 14 de octubre la girlband actuará en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Bikinis, pestañas postizas, maquillaje y muchos complementos dorados. Lo de ir sencillas a la playa no es algo que contemplen las chicas de Fifth Harmony, que han sacado su lado más sexy en el vídeo de All In My Head (Flex), dirigido por el famoso Doctor X y donde colabora el rapero Fetty Wap.

Pero este lanzamiento no viene solo: el próximo 14 de octubre, Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui, Camila Cabello y Dinah Jane traerán su The 7/27 Tour al Sant Jordi Club de Barcelona para presentarnos en directo sus éxitos Work From Home y el más reciente All In My Head (Flex). Única fecha en España.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 1 de julio a las 10.00h en livenation.es y puntos de venta oficiales y tendrán un precio de 38€ (+gastos). También habrá entradas Golden Ring a 65€ (+gastos). Los miembros del club de fans tendrán acceso a una preventa el miércoles 29 de junio desde las 10.00h hasta 14.00h en www.5htourclub.com