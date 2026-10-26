Fontaines D.C. amplia su gira de grandes recintos en Europa

Los irlandeses de Fontaines D.C. recorren Europa y Reino Unido con su gira más ambiciosa hasta la fecha presentando su quinto álbum Dopamine Chamber , con parada en el Primavera Sound de Barcelona.

La banda Fontaines D.C. sigue subiendo la apuesta con su gira de veinte conciertos por Europa y Reino Unido con la que lleva Dopamine Chamber al directo. Un tour que arrancó el pasado 21 de octubre en Lisboa, con un apoyo masivo para los autores de Marianne, y que se ha ampliado hasta el final del verano de 2027.

Como se puede observar, los de Dublín juegan en la liga de los grandes recintos como el O2 Arena de Londres y festivales masivos como los Zenith de Paris y Nantes, o el Primavera Sound de Barcelona.

Espacios donde poder disfrutar del sonido más atmosférico e hipnótico con el que se han convertido en una de las bandas más aclamadas por el público y la crítica. De hecho, una de sus últimas sorpresas ha sido su colaboración con Rosalía en Where Is Gone?, con la que algunos fans de la Motomami ubicaron en el radar a los irlandeses.