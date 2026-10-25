Más allá de 'La nieve': 5 canciones para empezar a escuchar a Guitarricadelafuente

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Desde el estreno de La bola negra el pasado 25 de septiembre, Guitarricadelafuente se ha convertido en uno de los chicos de moda del momento. A pesar de que el artista ya contaba con una base firme de seguidores, como lo demuestra el sold out en el Movistar Arena de Madrid que hizo en octubre de 2025, son muchas las personas que han descubierto su talento gracias a su participación en la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Una de las pruebas del éxito de Guitarricadelafuente y La bola negra es la gran acogida que ha tenido su canción original, La nieve, que, además de ser una de las favoritas para el premio a Mejor canción original en los próximos Oscar, lleva varias semanas entre los temas más escuchados en plataformas de streaming.

Más allá de La nieve, el catálogo del de Benicasim cuenta con dos álbumes de estudio y varios sencillos, y aunque merece la pena escuchar toda su discografía, os traemos cinco canciones para empezar a descubrir a Guitarricadelafuente.

'Guantanamera'

Después de ser rechazado en los castings de Operación Triunfo y La Voz, Álvaro Lafuente empezó a publicar canciones de manera independiente en 2018 bajo el pseudónimo Guitarricadelafuente. Uno de los primeros temas que sacó a la luz fue Guantanamera, en el que necesitó poco más que una guitarra para demostrar su sensibilidad tanto a la hora de cantar como de escribir. La canción hace homenaje a Cuevas de Cañart, su pueblo ubicado en el Maestrazgo aragonés y una de las mayores inspiraciones del artista.

'Mil y una noches'

En 2022, Guitarricadelafuente publicó su álbum debut, La Cantera. Producido por Raül Refree, con el que ha vuelto a trabajar en La nieve, el disco se adentra en el folclore iberoamericano y las raíces, vitales y musicales, del cantautor. Con este proyecto, el castellonés dio un paso más allá a nivel sonoro, y empezó a experimentar más con la producción. Uno de los mejores ejemplos es Mil y una noches, segundo adelanto del disco, en el que fusionó folk con ritmos y sonidos más urbanos.

'Caballito'

También incluido en La Cantera, Caballito es uno de los temas que mejor define el sonido de Guitarricadelafuente. El artista compuso la canción años antes de publicarla en su álbum debut; de hecho, la cantaba en los conciertos que pudo hacer antes de que la pandemia nos encerrase en casa. Sin embargo, Refree y Lafuente tuvieron que adaptar esta rumba a la producción del disco, haciendo que conviviese la esencia del Guitarricadelafuente de Guantanamera con el sonido más contemporáneo de La Cantera.

'Poses'

Tres años después de La Cantera, Guitarricadelafuente volvió más maduro y explícito con Spanish Leather. En este disco, el artista abandona el pueblo para adentrarse en la gran ciudad, rendirse a su ritmo frenético y entregarse también a la sensualidad. Aunque el cantante nunca ha ocultado su orientación sexual, este proyecto incluye las canciones y videoclips más queer de su carrera. Es el caso de Poses, en la que se enfrenta a un mundo lleno de apariencias reivindicando la importancia de ser uno mismo.

'Puerta del Sol'

Sin duda alguna, Puerta del Sol es una de las canciones más emotivas de Spanish Leather y de la carrera de Guitarricadelafuente. A diferencia de temas como Mataleón o El Conticinio, en los que el valenciano se refugia en la intimidad de su guitarra, Puerta del Sol comienza como una frágil balada a piano en la que la emoción va creciendo hasta llegar a un clímax, el cual es imposible que no te ponga los pelos de punta.