Mientras el equipo de La bola negra se ha desplazado este fin de semana a Roma, Guitarricadelafuente se quedó en Estados Unidos para asistir al SCAD Savannah Film Festival y recoger el premio descubrimiento por su debut actoral en la película de Los Javis.

El cantante recogió el premio entre aplausos y aprovechó para pronunciar un discurso de agradecimiento en el que señaló la importancia que el cine, la música y el arte en general tienen para él.

"Estoy muy nervioso porque sois el público más loco", dijo al empezar a hablar y antes de sacar el papel que llevaba con el texto escrito. "Porque no me quiero equivocar", señaló.

Sus primeras palabras fueron para la presidenta Paula Wallace y todo el festival por el premio. "Desde mi respeto por la actuación, esta ha sido mi primera vez interpretado a un personaje y ha sido la experiencia más bonita", dijo a continuación.

"Busco en la música y en el arte en general una manera de entenderme a mí mismo y entender el mundo que rodea", continúo el cantante para sueño señalar que el cine le ha permitido "abrir una nueva puerta" en la que pueda entender esto de una manera más profunda. "Y de estar en ese lugar viendo a estudiantes y creadores tan jóvenes es extremadamente inspirador y me conmueve", añadió.

"Siento que el cine me ha permitido abrir una nueva puerta en la que puedo entender esto de una manera más profunda"

"Porque esto refleja la preocupación y la voluntad de nuestra generación por entender el mundo, de retratar realidades distintas, de empatizar en estos tiempos tan inciertos", apuntó sobre el mundo actual y el que refleja la película hace 90 años.

Guitarricadelafuente agradeció, ya con ironía, un premio tan pesado y se mostró ya como español/latino al decir al público: "Os quiero mucho, Gracias de verdad".

La entrega fue justo antes de la proyección de la película y, antes de bajarse del escenario, el cantante recomendó ver la película con mentalidad abierta: "Ha sido un viaje realmente precioso, ver estas tres historias entrelazarse... Lo sé, voy a callarme. Disfrutad de la película, y muchas gracias por tenerme aquí".

El Festival de Cine SCAD Savannah es un festival para la gente joven, organizado anualmente por la universidad de arte y diseño de la ciudad (SCAD). Está impulsado por miles de estudiantes universitarios y cada año llena la ciudad de un ambiente joven, creativo e internacional.